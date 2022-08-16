Зеленський натякнув на нову "бавовну": закликав кримчан не наближатися до об'єктів РФ

Володимир Зеленський прокоментував вибухи в Криму / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих територій, включаючи Крим, Донбас і південних регіонів не наближатися до російських військових об'єктів.

"Кожен день і ніч ми бачимо повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу всіх наших людей в Криму, на півдні нашої держави, в окупованих регіонах Донбасу і Харківській області бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів російської армії і всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де знаходяться їх штаби", - заявив Зеленський в відеозверненні.

За його словами, вибухи на тимчасово окупованих територіях можуть відбуватися з різних причин.

"Зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство". Але сенс у них всіх один: знищення логістики окупантів, їх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Чим менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі", - сказав він.

"І черга в ці дні на виїзд з Криму до Росії через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміють або хоча відчувають, що Крим – не місце для них", - додав президент.

Зеленський також подякував усім українцям, які допомагають Збройним силам України, розвідці та спецслужбам послаблювати армію окупантів. За його словами, це перевага України і першопричина майбутньої перемоги.

"І ми повинні зробити – і зробимо – все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони. Щоб підтримка України в світі не зменшувалася, і щоб наша держава рухалася до перемоги, повинна не зменшуватися і наша власна активність абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть все, як робили, для України. Ми повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі, і партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, кожен день Росії має ставати все складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

Читайте ще: