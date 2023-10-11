Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

На даний момент ніхто не може сказати, скільки днів ще триватиме війна, але Україна ніколи не здасться Путіну.

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Володимир Зеленський виступив у штаб-квартирі НАТО на засіданні у форматі Рамштайн / скріншот

У середу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський, виступив на засіданні у форматі "Рамштайн", яке проходить у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

За словами президента, на даний момент ніхто не може сказати, скільки днів ще триватиме війна в Україні, але вже очевидні кілька речей.

"По-перше, Путіну ніколи не здасться Україна. По-друге, Росія не може дозволити собі гонку озброєнь. І третє - демократія може перемогти в цій битві. І це важливо для кожної країни в світі", - сказав Зеленський і додав, що амбіції Москви ніколи не обмежувалися Україною.

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"І ми всі хочемо, щоб ці амбіції були знищені в Україні найближчим часом (...) Я знаю, що необхідно для того, щоб прискорити завершення цієї війни. Це повний захист нашої територіальної цілісності, суверенності й повні гарантії захисту після завершення війни", - сказав Зеленський.

Зараз, за його словами, на полі бою склалася особлива ситуація, коли потрібно "тиснути без будь-яких пауз".

"Необхідно розуміти принцип ефективної оборони та розуміти, що оборона не повинна дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, вибирати нові тактики. Росія втратила ініціативу на сьогодні, і ми продовжуємо тиснути на неї. Українська відвага і ваша підтримка - саме вони визначають, що відбувається на полі бою, і що більш важливо - що буде відбуватися на полі бою", - сказав президент.

Зеленський додав, що ситуація залишається складною, але саме українські військові визначають хід подій, і Росія не може впоратися лише своїми силами. Саме тому країні-агресору потрібен Іран та Північна Корея.

"Уявіть собі: вперше в історії Москва поїхала в Пхеньян, щоб схилити коліно (...) Росії не вистачає власної сили (...) Нам потрібно більше тиснути на противника, щоб він слабшав швидше і не міг адаптуватися до цього тиску. Нам потрібно переконатися, що Росія йде до поразки", - додав президент України.

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Там він бере участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн. У Бельгії президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Румунії.

З президентом Румунії Клаусом Йоханнісом глава держави підписав стратегічні документи про партнерство. Зокрема, Зеленський натякнув на поставку снарядів і посиленням нашої ППО.

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