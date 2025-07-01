РФ не уникне покарання: Зеленський зробив важливий крок щодо спецтрибуналу

Зеленський наголосив, що угода має бути оперативно ратифікована.

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Зеленський про створення спецтрибуналу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

Підписано документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу

Для повної реалізації угоди потрібні законодавчі зміни

В РФ мають відчути, що відповідальність за злочин агресії є неминучою

У вівторок, 1 липня, президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, угода була підписана нещодавно між Україною та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу.

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"Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також додав, що очікує на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції.

"Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", - наголосив президент.

Трибунал для Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 14 травня комітет міністрів Ради Європи офіційно підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

25 червня президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе уклали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова почала говорити, що Росія не визнає юрисдикції Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. За її словами, для РФ робота цього трибуналу, а також будь-які його рішення, будуть "нікчемними" та юридично нечинними.

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Що відомо про спецтрибунал? Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України — спеціальний міжнародний кримінальний трибунал, спрямований на судовий розгляд та судове переслідування міжнародного злочину вищих російських і білоруських лідерів за злочин агресії, які відповідальні за російське вторгнення в Україну. Створений - 25 червня 2025 року, пише Вікіпедія.

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