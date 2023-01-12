59% українців назвали політиком 2022 року президента Володимира Зеленського. На другому місці - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зеленський і Залужний стали політиками 2022 року за версією українців / скріншот з відео

Більше половини українців вважають, що політиком 2022 року став президент країни Володимир Зеленський. Про це говорять результати соцопитування Центру Разумкова, який проводився в період з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

Як кажуть фахівці, відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча ви б назвали політиком 2022 року?", 59% респондентів назвали Володимира Зеленського.

На другому місці розташувався головком ЗСУ Валерій Залужний (10% респондентів).

По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% - Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

До слова, серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, чинного президента політиком року назвали 60%. А серед тих, хто переважно розмовляє російською - 55%.

Нагадаємо, згідно з даними опитування групи "Рейтинг", проведеного 20-21 листопада, 97% висловили впевненість у тому, що Україна відобразить військову агресію Росії. Зокрема, 75% впевнені в успіху України, ще більше 22% швидше впевнені.

За даними соціологічного дослідження Active Group, близько 60% українців очікують, що Україна повинна завдавати ударів у відповідь по російській енергетичній інфраструктурі. Також 56,6% опитаних впевнені в тому, що Захід єдиний у своїй підтримці української держави.

Опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у жовтні 2022 року, показало - 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

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