Станом на кінець грудня, кажуть соціологи, 71% русских респондентов підтримують "дії російських збройних сил в Україні", не підтримують - 21%.

Більше 70% росіян підтримують війну проти України - опитування / https://ua.depositphotos.com

В країні-агресорі, Росії, підтримка місцевими жителями війни, яку диктатор Путін розв'язав проти України, з лютого нинішнього року практично не змінилася. Про це говорять дані опитування, яке провів тамтешній "Левада-центр".

Станом на кінець грудня 71% підтримують "дії російських збройних сил в Україні", не підтримують - 21%.

Прихильників мирних переговорів у суспільстві як і раніше більше, ніж прихильників продовження військових дій (50% проти 40% у грудні нинішнього року).

Однак, кажуть соціологи, частка прихильників мирних переговорів між Україною і Росії плавно знижується протягом двох останніх місяців (після різкого зростання у вересні-жовтні).

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% жителів країни-агресора виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало - 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

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