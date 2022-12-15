У динаміці ситуація виглядає так − з січня кількість українців, які впевнені в тому, що Україна впорається з атакою РФ, збільшилася на 21% - з 56 до 97%.

97% українців впевнені, що Україна відіб'є напад Росії - опитування / Колаж фото УНІАН

97% українців впевнені, що Україна зможе відбити повномасштабне військове вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в період з 20 по 21 листопада.

75% остаточно впевнені в цьому, 21% – скоріше впевнені. У західних регіонах 80% опитаних впевнені в здатності країни відбити напад, в центрі – 75%, на сході – 74%, на півдні – 71%.

У динаміці це виглядає так − з січня кількість українців, які впевнені у вищевказаній тезі, збільшилася на 21% - з 56 до 97%.

Дві третини респондентів очікують, що наступний, 2023 рік, буде кращим за 2022 рік. 12% вважають, що рік буде таким же, 16% − гірше. Як кажуть соціологи, в порівнянні з торішнім дослідженням показники більш оптимістичні. Крім того, близько 90% дивляться в 2023 рік з оптимізмом, і лише 6% − з песимізмом.

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% жителів країни-агресора виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало - 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

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