Зеленський хоче дозволити іноземним військовим в'їзд в Україну - закон вже в Раді

Володимир Зеленський подав у Раду законопроект про допуск ЗС інших держав / скріншот

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Відповідний законопроект № 6359 опублікований на сайті Верховної Ради. У пояснювальній записці до документа, законопроект розроблений з метою виконання процедур щодо схвалення рішення Зеленського про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях.

Цей документ визнаний главою України як "невідкладний" і направлений на розгляд Комітету. Термін проведення військових навчань: січень-грудень 2022 року.

читайте також"Хочуть щось урвати": у Лукашенка закотили істерику через навчання України біля кордонуСеред зазначених у проекті навчань вказані, зокрема: "Об'єднані зусилля — 2022", україно-американські навчання "Репід Трайдент — 2022", україно-Британські навчання "Козак Мейс — 2022", багатонаціональні навчання "світла Лавина — 2022", -польські навчання "Сільвер Сейбер – 2022", україно-американські навчання "Сі Бриз – 2022", україно-румунські навчання "Ріверайн – 2022", багатонаціональні навчання "Кленова арка – 2022" та "вікінг – 2022".

Раніше повідомлялося, що Білорусь планує провести спільно з Росією військові навчання на кордоні України. Військові маневри спільно з РФ анонсував Міністр оборони РБ Віктор Хренін після наради з питань військової безпеки.

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Також ми писали, що Україна посилила охорону кордону у зв'язку із загостренням кризи з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.