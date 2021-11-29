Мінськ анонсував спільні з РФ військові маневри на кордоні України

Війська РБ планують навчання з РФ на кордоні України / Reuters

Білорусь планує провести спільно з Росією військові навчання на кордоні України.

Військові маневри спільно з РФ анонсував міністр оборони РБ Віктор Хренін після наради з питань військової безпеки, передає Белта.

"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником - Російською Федерацією", - сказав він.

Хренін уточнив, що в майбутньому році Білорусь і Росія не планують проводити масштабні навчання на зразок Заходу або Щита Союзу. Але у військ запланований комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

Він додав: "Ми бачимо, як навколо наших держкордонів створюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни - сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати відповідні заходи".

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Нагадаємо, Російський Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович прокоментував навчання України біля кордонів з РБ.

Як заявив він в ефірі на білоруському телеканалі СТВ, дії України поблизу білоруського кордону не є проявом добросусідських відносин.

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