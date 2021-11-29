Зеленський закликав нарощувати темпи вакцинації в Україні допоки, доки не вколеться більшість

Зеленський провів нараду щодо ситуації з коронавірусом в Україні та появою нового штаму Омікрон / РНБО

Протягом останніх 4 тижнів в Україні фіксується поліпшення показників захворюваності на коронавірус. Однак влада має намір вжити додаткових заходів у зв'язку з метою запобігання циркуляції в країні нового штаму Омікрон. Вже шість тижнів в країні роблять близько 1,6-1,7 млн щеплень на тиждень. Президент Володимир Зеленський ставить завдання нарощування вакцинації допоки, доки не вакцинується більшість населення.

Про це, як повідомляє пресслужба Офісу президента, йшлося на селекторній нараді під керівництвом президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в понеділок, 29 листопада. Під час заходу обговорювалася ситуація з епідемією коронавірусу в країні.

Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль розповів про те, що наразі в країні на 100 тисяч менше активних хворих на коронавірус, ніж було тиждень тому.

"Як доповів главі держави прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на сьогоднішній день в Україні 421 699 активних хворих, що на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому", - наголошується в повідомленні.

Вказується, що найбільше хворих наразі в Одеській та Херсонській областях, а найменше – на Кіровоградщині та Донеччині.

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Також на нараді уточнили, що вже 6 тижнів поспіль в Україні підтримується високий рівень вакцинації населення. На тиждень роблять приблизно 1,6-1,7 млн щеплень проти COVID-19.

Президент Зеленський акцентував увагу на тому, що роботу з вакцинації населення від коронавірусу потрібно посилювати допоки, доки більшість людей не зроблять щеплення.читайте такожНазвано нетипові симптоми штаму коронавірусу Омікрон

В Офісі президента обговорили штам Омікрон

Крім того, у ході наради багато обговорювалося питання попередження поширення нового штаму коронавірусу Омікрон в Україні, який може викликати більш важкий перебіг захворювання. Відомо, що у світі вже зафіксували захворювання цим варіантом COVID-19 у студентів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомство вже проводить відповідну роботу. Особи, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні і Мозамбіку, де було встановлено Омікрон, відправляються на самоізоляцію після того, як приїжджають в Україну.

"Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. Ухвалено рішення не пускати на територію України без проходження 14-денної самоізоляції осіб, які перебували на території певних країн Південної Африки більше семи днів протягом останніх 14 днів. Надалі список країн може бути розширений, - уточнив Ляшко.

Президент Зеленський підкреслив, що українці, які повернулися додому з вищевказаних країн, повинні уважно ставитися до свого здоров'я, дотримуватися карантину і звертатися за медичною допомогою у разі появи симптомів захворювання.

Новий штам коронавірусу Омікрон

23 листопада з'явилися повідомлення, згідно з якими люди почали заражатися новим варіантом коронавірусу. Випадки були підтверджені в провінції Гаутенг (ПАР) у 77 осіб. Також варіацію вірусу встановили у 4 осіб в Ботсвані.

Епідемічний центр ПАР з'ясував, що приблизно 90% нових випадків у Гаутензі були викликані саме новим варіантом COVID-19. Причому такий штам міг поширитися ще на 8 провінцій країни.

25 листопада встановлено перший прецедент зараження новим коронавірусом за межами пар - у Ізраїлі. Людина, яка захворіла, раніше прибула з Малаві.

У ВООЗ за підсумками свого екстреного засідання заявили, що новий штам може передаватися легше, ніж коронавірус Дельта. Зафіксований у Південній Африці і Ботсвані вірус назвали Омікрон.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наразі невідомо, чи провокує нова варіація COVID-19 більш важкий перебіг захворювання. Також він підкреслив, що на території української держави випадків Омікрону не встановлено.

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