УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський закликав нарощувати темпи вакцинації в Україні допоки, доки не вколеться більшість

29 листопада 2021, 18:11

Влада побоюється циркуляції штаму Омікрон в Україні і має намір вжити додаткових заходів безпеки.

Зеленський
Зеленський провів нараду щодо ситуації з коронавірусом в Україні та появою нового штаму Омікрон / РНБО

Протягом останніх 4 тижнів в Україні фіксується поліпшення показників захворюваності на коронавірус. Однак влада має намір вжити додаткових заходів у зв'язку з метою запобігання циркуляції в країні нового штаму Омікрон. Вже шість тижнів в країні роблять близько 1,6-1,7 млн щеплень на тиждень. Президент Володимир Зеленський ставить завдання нарощування вакцинації допоки, доки не вакцинується більшість населення.

Про це, як повідомляє пресслужба Офісу президента, йшлося на селекторній нараді під керівництвом президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в понеділок, 29 листопада. Під час заходу обговорювалася ситуація з епідемією коронавірусу в країні.

Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль розповів про те, що наразі в країні на 100 тисяч менше активних хворих на коронавірус, ніж було тиждень тому.

"Як доповів главі держави прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на сьогоднішній день в Україні 421 699 активних хворих, що на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому", - наголошується в повідомленні.

Вказується, що найбільше хворих наразі в Одеській та Херсонській областях, а найменше – на Кіровоградщині та Донеччині.

Реклама

Також на нараді уточнили, що вже 6 тижнів поспіль в Україні підтримується високий рівень вакцинації населення. На тиждень роблять приблизно 1,6-1,7 млн щеплень проти COVID-19.

Президент Зеленський акцентував увагу на тому, що роботу з вакцинації населення від коронавірусу потрібно посилювати допоки, доки більшість людей не зроблять щеплення.читайте такожНазвано нетипові симптоми штаму коронавірусу Омікрон

В Офісі президента обговорили штам Омікрон

Крім того, у ході наради багато обговорювалося питання попередження поширення нового штаму коронавірусу Омікрон в Україні, який може викликати більш важкий перебіг захворювання. Відомо, що у світі вже зафіксували захворювання цим варіантом COVID-19 у студентів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомство вже проводить відповідну роботу. Особи, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні і Мозамбіку, де було встановлено Омікрон, відправляються на самоізоляцію після того, як приїжджають в Україну.

"Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. Ухвалено рішення не пускати на територію України без проходження 14-денної самоізоляції осіб, які перебували на території певних країн Південної Африки більше семи днів протягом останніх 14 днів. Надалі список країн може бути розширений, - уточнив Ляшко.

Президент Зеленський підкреслив, що українці, які повернулися додому з вищевказаних країн, повинні уважно ставитися до свого здоров'я, дотримуватися карантину і звертатися за медичною допомогою у разі появи симптомів захворювання.

Новий штам коронавірусу Омікрон

23 листопада з'явилися повідомлення, згідно з якими люди почали заражатися новим варіантом коронавірусу. Випадки були підтверджені в провінції Гаутенг (ПАР) у 77 осіб. Також варіацію вірусу встановили у 4 осіб в Ботсвані.

Епідемічний центр ПАР з'ясував, що приблизно 90% нових випадків у Гаутензі були викликані саме новим варіантом COVID-19. Причому такий штам міг поширитися ще на 8 провінцій країни.

25 листопада встановлено перший прецедент зараження новим коронавірусом за межами пар - у Ізраїлі. Людина, яка захворіла, раніше прибула з Малаві.

У ВООЗ за підсумками свого екстреного засідання заявили, що новий штам може передаватися легше, ніж коронавірус Дельта. Зафіксований у Південній Африці і Ботсвані вірус назвали Омікрон.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наразі невідомо, чи провокує нова варіація COVID-19 більш важкий перебіг захворювання. Також він підкреслив, що на території української держави випадків Омікрону не встановлено.

Главред рекомендує:

viber
Володимир Зеленський вакцинація новини України Офіс президента омікрон
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський закликав нарощувати темпи вакцинації в Україні допоки, доки не вколеться більшість». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустрічЛюбовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустріч Гороскоп на грудень 2021: на Стрільців чекає великий переїзд і фінансова паузаГороскоп на грудень 2021: на Стрільців чекає великий переїзд і фінансова пауза Найсмачніший і ефектний салат на Новий рік 2022: готувати всього 15 хвилинНайсмачніший і ефектний салат на Новий рік 2022: готувати всього 15 хвилин Астролог назвала найдоленосніші дні для Тельців в грудні 2021Астролог назвала найдоленосніші дні для Тельців в грудні 2021 "Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугу"Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугу
18:26

У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: чим відрізнятиметься цей Новий рік в Україні

18:16

Як прикрасити квартиру до Нового року 2022: оригінальні та стильні ідеї в рік Тигра

18:11

Зеленський закликав нарощувати темпи вакцинації в Україні допоки, доки не вколеться більшістьВідео

18:00

Прикмети на 30 листопада: що не можна робити в день святого Григорія і як не потрапити в бідуВідео

17:46

Астрологічний прогноз на 2022 рік: коли вщухне ковід, а люди отримають ковток свободи

Реклама
17:39

У Миколаївській області батько по-звірячому вбив рідного сина, а тіло спаливВідео

17:36

Літак здійснив "вогняну" посадку: двигун палав через зграю птахів, що врізалася в бортВідео

17:34

Ракетна атака по містах: в Україні заговорили про превентивний удар по РФВідео

17:30

Вперше в історії українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії

17:15

Лікар з України помер на заробітках у Польщі: працював на будівництві

17:15

Ердоган - посередник між Зеленським та Путіним: Банкова підтримала ініціативу і звернулася до РосіїВідео

17:11

Прогноз на грудень-2021 від астролога Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяВідео

17:08

Тисяча за вакцинацію: у Мінцифрі пояснили, як працюватимуть віртуальні карти в "Дії"Відео

16:58

Атака штаму Омікрон: Комаровський розповів, хто в смертельній небезпеціВідео

16:57

Саша Бо показала публіці обличчя нового бойфренда під час пристрасного поцілунку

16:56

Штам коронавірусу Дельта може зникнути: вірусолог назвала причинуВідео

16:53

Зірки серіалу Різниця у віці розповіли про найяскравішу авантюру у їхньому реальному житті

16:43

Понад 40 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні різко злетятьВідео

16:25

Помер миттєво: у Кривому Розі COVID-пацієнт вистрибнув з 8 поверху лікарні

16:18

Суд над Саакашвілі: політик не визнав правосуддя Грузії і заявив, що навчився терпінню в УкраїніВідео

Реклама
16:01

Найсмачніша закуска за 10 хвилин: трубочки з лавашаВідео

15:58

Начальник з ДСНС застрелив копа: під Черніговом полювання закінчилося трагедією

15:57

Удар по Україні з чотирьох напрямків: Кулеба назвав "дуже похмурою" ситуацію з діями РосіїВідео

15:55

Яка риба накопичує ртуть і небезпечна для тіла - відповідь дієтолога

15:45

Алла Пугачова з кицькою на голові шокувала фанатів схожістю з Сергієм Звєрєвим

15:44

Білана відправляють до психіатра після п'яної витівки на сцені: "йому необхідна допомога"Відео

15:43

На Волині молодий поліцейський застрелився в туалеті патрульної поліції

15:33

Любовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустрічВідео

15:31

Чекайте арктичного холоду: українців попередили про несподівану зимову аномаліюВідео

15:26

Генерал-експерт розповів, чи зважиться Путін взимку на вторгнення в Україну

15:21

Що змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"

15:19

Інфекціоніст розвіяв популярні міфи про ОмікронВідео

15:13

Як оформити пенсію та субсидії через Дію: покрокова інструкція

15:06

Ще півроку "Північний потік-2" не зможуть запустити, – посол НімеччиниВідео

15:00

Кожен третій – повністю щеплений від COVID-19: в Україні стрімко зростають темпи вакцинаціїВідео

14:46

МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами "Омікрону"

14:43

Затягнув у покинутий будинок: під Вінницею п'яний кримінальник зґвалтував 12-річну дівчинку

14:37

"Білорусь не залишиться осторонь": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти УкраїниВідео

14:34

В Україні впали ціни на газ для населенняВідео

14:26

РФ - "друг", а Туреччина посередник: Ердоган готовий допомогти "помирити" Москву з КиєвомВідео

Реклама
14:12

У Львові за програмою Зеленського "Велике будівництво" реконструюють Собор святого Юра

13:51

Циклон "Бенедикт" господарює в Україні: якої погоди чекати найближчими днямиВідео

13:50

Оформлення субсидій та перерахунок пенсій: у додатку "Дія" з'явилося 7 нових послугВідео

13:47

Хліб по 40 гривень за буханець: українців попередили про рекордне подорожчанняВідео

13:29

Пішов з життя радянський кінорежисер - творець фільмів Біг і Тегеран-43

13:26

Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаВідео

13:12

Під Вінницею трапилася хімічна аварія: рятувальники осаджують хмару аміаку

12:58

У 15 років важила 9 кг: у Кривому Розі мати заморила голодом хвору донькуВідео

12:58

Мінськ анонсував спільні з РФ військові маневри на кордоні УкраїниВідео

12:54

Повторить долю Гонгадзе: Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти