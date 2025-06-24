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Зеленський анонсував зустріч із Трампом і назвав імовірні терміни

Олексій Тесля
24 червня 2025, 12:02
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Команди обох сторін узгоджують деталі під час можливих переговорів, повідомив президент.
Трамп, Зеленський
Володимир Зеленський планує зустріч із Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

  • Зеленський висловив надію на особисту зустріч із Трампом
  • Команди обох сторін узгоджують час можливих переговорів

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО, який проходить 25-26 червня в Гаазі.

"Так, я збираюся. Я не знаю, як буде - скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємося зустрітися", - заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News у відповідь на запитання про плани зустрічі з Трампом.

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Президент уточнив, що зараз команди обох сторін узгоджують час можливих переговорів.

Зеленський також підкреслив, що сподівається на розуміння президентом США важливості підтримки України як союзника Сполучених Штатів.

"Я не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним... Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями", - наголосив глава української держави.

Раніше Андрій Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва. Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" і "крутими".

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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