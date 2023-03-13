Зеленський анонсував найважливіші зміни на фронті

Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову міць ворога - і ми знищимо, говорить президент.

Володимир Зеленський / Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Президент України Володимир Зеленський анонсував новини про посилення нашої оборони.

В вечірньому зверненні глава держави також розповів, що буде жорстка позиція у боротьбі за покарання російських окупантів за їхні злочини.

"Найближчі тижні плануються досить активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто в боротьбі за покарання російських вбивць. Готуємо новини", - сказав Зеленський.

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Президент також зазначив, що на Сході України дуже жорстко.

"Треба знищити військову міць ворога - і ми знищимо. Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка – і всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де бореться наше майбутнє - всіх українців. Я дякую кожній і кожному, хто зараз в бою", - сказав президент.

Контрнаступ ВСУ

Раніше екс-директор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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