"Не там шукають ворога": у МЗС урезонили прем'єра Грузії, який "наїхав" на Зеленського

Прем'єр-міністр і керівництво парламенту Грузії зробили ряд недружніх для України заяв.

У МЗС відповіли прем'єру Грузії / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України категорично спростовують інсинуації грузинської влади про нібито підготовку Україною державного перевороту в Грузії і втягування її у війну з РФ, і вірять, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини українського і грузинського народів, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За останні кілька днів прем'єр-міністр і керівництво парламенту Грузії зробили ряд недружніх для України заяв. Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, направленні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного з реальністю", - написав Ніколенко в Facebook.

У МЗС підкреслили, що "не там шукає ворога грузинська влада", проте висловили впевненість, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського і грузинського народів.

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"Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і буде залишатися другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розвитку європейського майбутнього", — зазначив спікер.

Раніше прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі закликав президента України Володимира Зеленського та українських політиків "утриматися від втручання у внутрішні справи його країни".

Нагадаємо, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

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