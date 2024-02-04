У ВР зʼявилися питання до вже нового проекту про мобілізацію: що турбує депутатів

Уряд підготував оновлений варіант законопроекту про мобілізацію.

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Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Оновлений текст проекту про мобілізацію хоч і є кращим варіантом, ніж попередній, який був відхилений парламентом і відправлений на доопрацювання уряду, все одно викликає у депутатів низку питань.

Зокрема - щодо розсилки повісток через е-кабінет, поділився заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що проект ще проходитиме комітетські слухання. Депутати хочуть почути з цього приводу пояснення представників міністерства оборони.

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"Є такі плани - розглянути цей законопроект наступного тижня, запросити на засідання комітету представників Міністерства оборони, які є авторами цього законопроєкту. Тому що там є питання навіть до цієї версії документу", - пояснив Чернєв.

Чернєв вказав, що такі питання викликають пункти щодо догляду за людьми з інвалідністю, е-повістки і облік чоловіків за кордоном.

"Знову ж таки, прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки в електронному кабінеті. Чисто технічно - ми хочемо почути від Міноборони, як це виглядатиме. Тому що все одно не усі люди мають доступ до інтернету чи смартфони… Тобто як практично це буде виглядати. Таких питань багато. Є питання до того, чи потрібен якийсь примус для тих, хто виїхав. Мається на увазі щодо позбавлення прав отримувати консульські послуги, якщо людина не стане на облік за кордоном. Чи впораються наші консульства з такими завдання і чи дасть це якийсь результат. І таких питань у принципі вистачає", - сказав депутат.

Хоча, додав Чернєв, цей проект вже кращий варіант, ніж той, що був, "з ним можна працювати".

Мобілізація 2024 - які зміни чекають найближчим часом

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Також у проекті містяться нововведення для військовозобовʼязаних, які користуються консульськими послугами.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості й правозахисників - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Окремо зауважимо, що через нарікання громадян на роботу працівників ТЦК Міноборони нещодавно провели позапланову перевірку військкоматів - щоби "очистити систему".

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