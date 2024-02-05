Проект про мобілізацію знову ризикує застрягнути у кабінетах: у ВР зробили заяву

Урядовий законопроект знову рекомендували доопрацювати.

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Уряд підготував оновлений варіант законопроекту про мобілізацію /Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Оновлений текст законопроекту про мобілізацію, поданий у ВР урядом, визнаний Антикорупційним комітетом як такий, що містить корупційні ризики.

Зокрема, у депутатів зʼявилися питання щодо демобілізації військових через 36 місяців служби. Як зауважила член Комітету Вікторія Сюмар, демобілізація є "декларативною", оскільки це вирішуватимуть на Ставці Верховного головнокомандувача. А сам боєць ЗСУ, зазначила депутатка, отримує право лише написати рапорт на звільнення.

Корупційні ризики, за словами Сюмар, містяться через те, що:

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Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим.

Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості, пояснила Сюмар.

"І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - додала нардепка.

На думку Сюмар, "все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції". Комітет запропонував його доопрацювати.

Мобілізація 2024

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Однак і він викликає у депутатів низку питань. Зокрема - щодо розсилки повісток через е-кабінет, поділився заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Проект ще проходитиме комітетські слухання. Депутати хочуть почути з цього приводу пояснення представників міністерства оборони.

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