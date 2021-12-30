Зеленська осоромилася в прямому ефірі, сказавши, що скумбрія коштує 8 гривень за кілограм

Пізніше перша леді пояснила, що обмовилася. Олена Зеленська сказала, що мала на увазі 8 гривень за 100 грамів скумбрії.
Перша леді України Олена Зеленська осоромилася в прямому ефірі, сказавши, що купує скумбрію в середньому по 8 гривень за кілограм.
Інцидент стався в ефірі програми Сніданок з 1+1, коли дружина президента відповідала на запитання ведучого Руслана Сенічкіна, чи можна українців навчити їсти здорову їжу.
"Я впевнена, що можна. Я думаю, що це дійсно не дорожче, ніж харчуватися некорисно. Навіть відмовившись від непотрібних продуктів, ми вже економимо", - сказала Зеленська.
Перша леді порадила купувати прості неперероблені продукти і готувати їх самим. Зеленська зазначила, що "заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує десь 8 грн за кілограм".
Пізніше в Instagram Олена Зеленська написала, що обмовилася в прямому ефірі.
"Під час ефіру, вибачте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Спасибі глядачам за те, що уважно дивіться ефір, особливо о сьомій ранку", — написала вона.
Як відреагували українці:
"Абсолютно байдуже, чи вона знає чи ні - я б навпаки здивувався, якби доларова мільйонерка знала ці цифри, це нормально. Проблема в тому, що вони своїх виборців сприймають як абсолютне бидло. І замість чесно сказати: "Я людина офіційно багата, плачу всі податки, і продуктами займається мій помічник, я не памʼятаю цін", виходять і вішають макарони на вуха, бо ж плебс тупий, сватів хаває, то й це схаває".
Як повідомляв Главред, восени 2021 року журналісти в кулуарах Ради запитали у Слуги народу Миколи Тищенка, чи знає він про реальні ціни на продукти.
Він сміливо відповів, що "звичайно", адже постійно закуповується на ринку. Нардеп заявив, що купує кілограм яловичини по 50-70 гривень за 1 кілограм. Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12-28 гривень.
Пізніше на ринках стали з'являтися спеціальні пропозиції для народного депутата Тищенка - м'ясні обрізки за 20 гривень. На обрізках м'яса зовсім небагато. В основному, це неліквідний товар.
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