Гройсман висміяв слова Тищенка про "дешеве" м'ясо

Гройсман висміяв Тищенка / УНІАН

Лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман висміяв пізнання "слуги народу" Миколи Тищенка про ціни на продукти, повідомляє Україна 24.

Особливо його здивувало неймовірно "дешеве" м'ясо.

"Вони реально живуть в іншій реальності, взагалі полетіли в космос. Яловичина по 20 грн? Це тільки в його (Тищенко) поданні або на його столі. Може, він у їдальні Ради щось купує за 20 гривень? Адже 220 гривень - це вже велика різниця", - сказав Гройсман.

Тищенко і нереальні ціни на продукти

Журналісти в кулуарах Ради запитали Тищенка, чи знає він про реальні ціни на продукти.

Він сміливо відповів, що "звичайно", адже постійно скуповується на ринку.

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Нардеп заявив, що купує кілограм яловичини по 50 – 70 гривень за 1 кілограм.

Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12-28 гривень.

Такі нереальні цифри вкрай розсмішили українців.

Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на продукти харчування у вересні поточного року порівняно з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед продуктів харчування найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.