Гройсман висміяв слова Тищенка про "дешеве" м'ясо

Колишній прем'єр-міністр країни заявив, що "слуги народу" нібито живуть в іншій реальності.
Лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман висміяв пізнання "слуги народу" Миколи Тищенка про ціни на продукти, повідомляє Україна 24.
Особливо його здивувало неймовірно "дешеве" м'ясо.
"Вони реально живуть в іншій реальності, взагалі полетіли в космос. Яловичина по 20 грн? Це тільки в його (Тищенко) поданні або на його столі. Може, він у їдальні Ради щось купує за 20 гривень? Адже 220 гривень - це вже велика різниця", - сказав Гройсман.
Тищенко і нереальні ціни на продукти
Журналісти в кулуарах Ради запитали Тищенка, чи знає він про реальні ціни на продукти.
Він сміливо відповів, що "звичайно", адже постійно скуповується на ринку.
Нардеп заявив, що купує кілограм яловичини по 50 – 70 гривень за 1 кілограм.
Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12-28 гривень.
Такі нереальні цифри вкрай розсмішили українців.
Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на продукти харчування у вересні поточного року порівняно з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.
Серед продуктів харчування найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.