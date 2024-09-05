В Офісі генпрокурора прокоментували інформацію про "смерть Шуфрича"

В Офісі генпрокурора прокоментували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що нардеп Нестор Шуфрич, який перебуває в СІЗО, нібито помер у лікарні.
Як підкреслила в коментарі 24 Каналу прессекретарка Офісу генпрокурора України Надія Максимець, ця інформація не відповідає дійсності.
"Інформація про смерть народного депутата в СІЗО, яку сьогодні поширили в телеграм-каналах, є абсолютною неправдою. Більше того, сьогодні йому було вручено клопотання про продовження запобіжного заходу, яке суд розгляне найближчим часом", - зазначила представник прокуратури.відео дня
Уточнюється, що нещодавно Шуфрич переніс операцію з видалення грижі, яку йому діагностували в СІЗО. На засіданні підозрюваний ледь тримався на ногах, був блідим, схудлим і періодично корчився від болю.
Чутки про смерть Шуфрича
Зазначимо, що в четвер, 5 вересня, колишній народний депутат Ігор Мосійчук із посиланням на адвокатів повідомив про "смерть" Шуфрича. Однак уже після з'явилося спростування - за словами Мосійчука, "адвокати натупили".
Що таке Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, раніше Печерський суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутат України Нестора Шуфрича, без права внесення застави. Депутат обвинувачується в державній зраді.
Пізніше за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) народному депутату України Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру у зв'язку з фінансуванням Росгвардії в Криму.
За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму. За інформацією відомства, зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова.
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