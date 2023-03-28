Від маєтків до стаєнь: журналісти показали статки Шуфрича на сотні мільйонів

Попередня оцінка персонального стану нардепа - близько 600 млн. гривень, наголошується в розслідуванні.

Нестор Шуфрич / УНІАН

Народний депутат від забороненої партії Опозиційна платформа - За життя Нестор Шуфрич розпоряджається активами на сотні мільйонів, при цьому вони записані на підставних осіб.

"Частина найдорожчих активів записана на відверто підставних людей, а ще частина — на людину, ще недавно працював на Лукойлі, торгувала російським газом і продавала російське громадянство [Дьордь Штофа]", — йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Попередня оцінка персонального стану нардепа - близько 600 млн. гривень, зазначається у розслідуванні.

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Активи родини Шуфрича

За даними журналістів, сім'я Шуфрича володіє чотирма маєтками в Кончі-Заспі на більш ніж 2 тисячі квадратних метрів і понад гектаром землі (на 250 мільйонів гривень):

перший маєток, оформлений за договором дарування і коштує 120-130 млн гривень;

другий маєток - на 358 квадратних метрів і 15 соток землі в закритому котеджному містечку — власник дружина Шуфрича Катерина Майкова.

третій маєток - у власності сина нардепа Олександра, розташований поруч з батьком;

четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича, потім перейшла у власність кіпрської структури і жінці з ім'ям Тетяна Скакун з пропискою в селі Харпачка Вінницької області.

Інше майно Шуфрича

скандальний соратник Віктора Медведчука з сім'єю володіє шістьма квартирами в центрі Києва, Загальна площа яких становить 430 квадратних метрів, а вартість - 130 млн гривень;

у нардепа є земля і нерухомість в Ужгороді;

батько Шуфрича володіє апартаментами в Одесі на 500 квадратних метрів і двома паркомісцями, а також комплексом Стайня Бутенка в селі Проців в Київській області;

син нардепа придбав в Одесі три паркомісця і два нежитлових приміщення.

Корпоративні активи Шуфрича

За даними журналістів, Шуфрич є власником:

активів Київського річкового порту;

маєтків в окупованому Криму;

мисливських угідь у Закарпатській, Сумській областях та в заповідній зоні на Київщині.

Раніше Главред писав про те, що захисники України затримали нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Також нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов побився з політиком Нестором Шуфричем під час прямого ефіру в студії Савіка Шустера.

Бутусов вдарив Шуфрича після його слів, що в Україні живуть люди, які говорять українською, угорською та російською мовами. Розняти бійку намагалися інші політики, які були присутні в студії.

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