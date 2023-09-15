УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Шуфричу світить 15 років за ґратами: деталі підозри та "знахідок" у будинку нардепа

Олексій Тесля
15 вересня 2023, 15:50 оновлено 15 вересня, 16:07
848
У Нестора Шуфрича в будинку знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Шуфрич
Нестору Шуфричу вручили підозру / Колаж: Главред, Фото: СБУ, уп

За матеріалами Служби безпеки України підозру у державній зраді отримав народний депутат Нестор Шуфрич.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу антиукраїнської діяльності чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, матеріали розслідування свідчать про те, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні".

відео дня

В СБУ нагадують, що Сівкович втік до Москви в 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України.

"Саме він курирував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, підозрюваного в державній зраді, якого затримував особисто глава Служби безпеки Василь Малюк", - наголошується в повідомленні.

В українській спецслужбі уточнюють, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

"Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України і Росії одна історія і що українці і росіяни – нібито "один народ". Таким чином, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

За місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.

Що знайшли під час обшуку у Шуфрича

Як пише УП з посиланням на джерело в СБУ, під час обшуку у Шурича в будинку знайшли заборонену російську символіку і нагороди.

Як свідчать фото, надані джерелом, у нардепа, якого перевіряють на причетність до державної зради, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

Крім того, у Шуфрича в будинку також знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

За словами джерела УП, документ передбачає перейменування цих областей України в так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду і парламенту.

Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи позбавленого нині українського громадянства екс-нардепа Віктора Медведчука і самого Шуфрича, як свідчать надані джерелом фото.

  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП
  • У Нестора Шуфрича провели обшук
    У Нестора Шуфрича провели обшук t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr, УП

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки у Нестора Шуфрича в рамках справи про держзраду. Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з Володимиром Сівковичем.

Нагадаємо, у березні 2022 року Нестора Шуфрича затримували бійці територіальної оборони України. Його звинувачували в фотографуванні позицій ВСУ. Пізніше Шуфрича відпустили.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
СБУ Нестор Шуфрич державна зрада ОПЗЖ
Реклама

Головне за день

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

16:52 Україна
Путіна можуть змусити вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

Путіна можуть змусити вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

16:51 Україна
Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

16:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:20

"Обстріли РФ можуть змінити ситуацію": в "Укренерго" дали поради українцям на зиму

17:10

"Список широкий": Жданов розповів, яку зброю РФ хоче отримати від КНДР

16:52

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

16:51

Путіна можуть змусити вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

16:40

Все, що ви хотіли знати про грузді: різновиди, де шукати і як засолити на зиму

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
16:36

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

16:29

Як заспокоїти кішку під час тічки: прості способи вигнати фурію з домашньої улюблениці

16:21

Україна повернула тіла 51 загиблого українського воїна

16:13

Як українською назвати мінімаркет: Авраменко озвучив чарівне слово

Реклама
15:50

Шуфричу світить 15 років за ґратами: деталі підозри та "знахідок" у будинку нардепаФото

15:45

Путін заклянчив у України перемовини і вибухнув абсурдною "погрозою"

15:40

"Може, коли хоче": Лорак подякували за безпілотник в Євпаторії

15:29

Що покласти під подушку від поганих снів: 3 кращих оберега від кошмарів

15:28

Взимку Україна може зіштовхнутись із російською армією нового зразка - Жданов

15:19

Єфросиніну засудили до 7 років позбавлення волі в Росії

15:03

Що потрібно взяти в руки 17 вересня, щоб відігнати злі сили: прикмети і заборони

15:01

Навесні зведуть з розуму будь-кого: що покласти в лунку при посадці тюльпанів восени

14:49

РФ може готувати ракетний удар: у ПС попередили про небезпеку і розкрили деталі

14:41

"Та вас таких вбивати треба": у Росії окупант жбурнув гранату в дітейВідео

14:14

Рішення щодо Taurus - протягом 1-2 тижнів: ФРН надасть Києву далекобійні ракети

Реклама
14:00

Окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі та скидають авіабомби

13:54

Яніна Соколова. Ракетний пендель "другій армії світу"Відеоблоги

13:40

Кличко зустрівся з головою Єврокомісії фон дер Ляєн: йшлося про підтримку вступу України до Євросоюзу

13:35

Побачите колір, якого не існує в природі: оптична ілюзія на 30 секунд

13:12

Україна вижене Чорноморський флот, переваги в морі у ворога вже немає - Подоляк

12:53

Життєво важлива порада від Наталії Холоденко: як навчитися відмовляти людині

12:51

Віталій Кличко зустрівся з Шольцем: обговорили передачу Україні далекобійних ракет

12:49

Ігор Ніколаєв екстрено загримів у реанімацію: у чому причина

12:41

РФ скинула авбомбу по житловому кварталу Нової Каховки: є постраждаліВідео

12:39

"ATACMS приїдуть раніше": Жданов розповів, що може прискорити поставки ракет

12:34

"Смішна була б смерть": Леся Нікітюк показала, як мало не загинула на зйомках шоуВідео

12:23

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й: що буде з зарплатами, пенсіями і прожитковим мінімумом

12:13

ЗСУ розтрощили ВДК "Мінськ" та підводний човен РФ у Севастополі - розвідка Британії

12:03

"Всі наші зусилля будуть зведені до нуля": Жданов пояснив, чим загрожує союз Путіна і Кіма

11:57

"Мама" Сердючки влаштувала без спідниці "ураган" для охоронців і фанатів на концертіВідео

11:03

Нова атака дронами: у Повітряних силах розповіли, чому безпілотники ворога нишпорили на Хмельниччині

10:56

Київ і Одеса - в зоні ризику: яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом

10:21

Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї та Радбезу ООН: названо дати

10:14

"Господи, Бабкін ще більше пробив дно": співака в Мережі звинуватили в плагіаті тексту для пісні

09:42

СБУ проводить обшуки у Нестора Шуфрича в рамках справи про держзраду - ЗМІ

Реклама
09:26

Окупантів оточили і знищили: військові розкрили деталі звільнення Андріївки

09:19

"Мені кажуть стати на коліна і облизати туфлі влади": Назаров поглумився над "патріотами"-росіянамиВідео

09:18

Гороскоп на завтра 16 вересня 2023: Овнам - пора економити, Близнюкам - стрес

08:48

В Україні ліквідовано вже другого командира елітного 247-го полку ВДВ

08:32

Путін і Кім Чен Ин: неадеквати один одному допомагають вже давноПогляд

08:30

На Рош ха-Шана в Ізраїлі з’явиться "Пряник Кошерний", виготовлений на заводі HD-group новости компании

08:21

Скільки доведеться заплатити за комуналку в сезон: що сталося в Україні

08:06

Простіше не придумаєш: переможець "Майстер Шеф" розкрив секрет приготування соковитих курячих котлет з лимоном

07:56

Офіційно: ЗСУ взяли під контроль Андріївку під Бахмутом

07:30

У РФ - великі проблеми: в ISW розповіли, що означає знищення С-400 в Криму

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти