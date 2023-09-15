Шуфричу світить 15 років за ґратами: деталі підозри та "знахідок" у будинку нардепа

У Нестора Шуфрича в будинку знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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Нестору Шуфричу вручили підозру / Колаж: Главред, Фото: СБУ, уп

За матеріалами Служби безпеки України підозру у державній зраді отримав народний депутат Нестор Шуфрич.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу антиукраїнської діяльності чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, матеріали розслідування свідчать про те, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні".

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В СБУ нагадують, що Сівкович втік до Москви в 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України.

"Саме він курирував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, підозрюваного в державній зраді, якого затримував особисто глава Служби безпеки Василь Малюк", - наголошується в повідомленні.

В українській спецслужбі уточнюють, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

"Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України і Росії одна історія і що українці і росіяни – нібито "один народ". Таким чином, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

За місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.

Що знайшли під час обшуку у Шуфрича

Як пише УП з посиланням на джерело в СБУ, під час обшуку у Шурича в будинку знайшли заборонену російську символіку і нагороди.

Як свідчать фото, надані джерелом, у нардепа, якого перевіряють на причетність до державної зради, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

Крім того, у Шуфрича в будинку також знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

За словами джерела УП, документ передбачає перейменування цих областей України в так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду і парламенту.

Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи позбавленого нині українського громадянства екс-нардепа Віктора Медведчука і самого Шуфрича, як свідчать надані джерелом фото.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки у Нестора Шуфрича в рамках справи про держзраду. Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з Володимиром Сівковичем.

Нагадаємо, у березні 2022 року Нестора Шуфрича затримували бійці територіальної оборони України. Його звинувачували в фотографуванні позицій ВСУ. Пізніше Шуфрича відпустили.

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