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Путін завів Росію в глухий кут, країна рухається до катастрофи - експерт

2 січня 2023, 03:05
Путін збирався "захиститися" від НАТО, але отримав 1 000 кілометрів кордону з країнами Північноатлантичного альянсу, зазначив Дмитро Орєшкін.
Путін, Україна
Путін перед повномасштабним нападом на Україну був упевнений у своїй перемозі - експерт / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін перед повномасштабною війною проти України був упевнений у своїй перемозі, але поки він лише програє. Його країна опинилася в глухому куті і рухається до катастрофи. Путін намагався нібито "захиститися" від НАТО, проте отримав тисячу кілометрів кордонів з країнами колективного блоку безпеки Заходу. Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін.

В ефірі Freedom він розповів про те, що Путін відчуває свій програш на війні проти України і фактично став "лузером".

За словами експерта, директор країни-агресора РФ завів свою країну в глухий кут, і тепер вона на шляху до катастрофи.

"Путін вибрав найпряміший шлях до катастрофи. І це теж закономірно. Якщо за Єльцина і Горбачова величезна неефективна економічна модель країни розпадалася мирно, відносно мирно, не без крові, але з мінімумом у порівнянні з тим, що відбувається зараз, то Путін вирішив повернути радянські реалії і зробив цей розпад ще більш неминучим і значно кривавим. А тепер, звичайно, він лузер", - сказав Орєшкін.

Також політолог додав, що замість "захисту від НАТО", яке декларував Путін, він отримав 1 000 кілометрів кордону з країнами військового блоку Заходу.

"Збирався захиститися від НАТО, а отримав 1 000 кілометрів кордону з країнами НАТО. Він збирався підняти "русский мир", але зробив його токсичним. Збирався збільшити кількість російських громадян, але зменшив її. Збирався підняти престиж російської зброї, але впустив його як ніколи глибоко", - підкреслив Дмитро Орєшкін.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що агресор Росія не збирається зупинятися і готується продовжувати війну проти України.

За словами Столтенберга, якщо Захід прагне до того, щоб Київ здобув перемогу у війні, потрібно надавати українській державі підтримку.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий вважає, що Україна може переломити хід бойових дій на Донбасі. Однак для цього ЗСУ потрібні реактивні системи залпового вогню типу HIMARS і MLRS.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україні для звільнення всіх своїх територій в рамках кордонів 1991 року потрібні ракети. Зокрема, на його думку, ЗСУ потребують ракет з дальністю пуску 200-300 кілометрів.

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