Завтра можливі відключення світла по всій Україні: подробиці

Обʼєкти критичної інфраструктури, наприклад лікарні й школи, та підприємства оборонного комплексу будуть зі світлом.

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Обмеження застосовуватимуться не для всіх споживачів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/libkos

У четвер, 18 квітня, з 8:00 до 22:00 можливі відключення світла у всіх регіонах України. Укренерго попереджає про застосування контрольованих обмежень для промисловості.

"Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України. Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - ідеться у заяві Укренерго.

Енергетики пояснюють обмеження наслідком російських масованих атак на українські електростанції.

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Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Вибухи в Україні - Росія атакує українську енергетику

Російськими терористами було повністю зруйновано одну з найбільших теплоелектростанцій в Україні - Трипільську ТЕС, яка забезпечувала Київську, Черкаську та Житомирську області.

Після атаки 11 квітня президент Володимир Зеленський укотре звернувся до Заходу із закликом передати Україні недостатню кількість ЗРК і ракет до них. Глава держави зробив дуже важливу ремарку - заявив, що бездіяльність західних країн "готує потенціал для географічно ширших ударів" Росії.

Як писав Главред, Росія не просто бажає влаштувати серію блекаутів, тепер агресорка зосередилась на повному знищенні української енергетики.

Ударами по українській енергетиці Росія закладає основу для нового наступу, писала газета The Wall Street Journal. Мета цих атак - виснажити українську ППО і відвернути ресурси ЗСУ від лінії фронту.

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