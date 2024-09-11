'Заводи готові': Зеленський назвав умову збільшення виробництва дронів в Україні

Зеленський зазначив, що виробництво безпілотників в Україні дешевше, ніж на території країн-партнерів і закликав їх інвестувати в розвиток підприємств.

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Україна може подвоїти виробництво дронів, але є головна умова / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Українські підприємства здатні виробляти значно більше дронів, але для збільшення виробництва необхідна більша фінансова підтримка з боку країн-партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу після четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

Зеленський підкреслив, що дрони показують свою ефективність на полі бою і грають ключову роль у порятунку українських військових.

"Зараз вже видно результати, це дуже важливо. Коли є значний дефіцит, непостачання певних пакетів, зокрема артилерійських снарядів 155 мм, ці дрони дуже допомагають. Але нам потрібні гроші для того, щоб збільшити обсяги нашого виробництва. У нас є ці можливості", – сказав Зеленський. відео дня

Він також зазначив, що поділився цією інформацією з партнерами, повідомивши про готовність українських підприємств збільшити виробництво безпілотників удвічі.

"Сьогодні заводи України готові збільшити, подвоїти наше виробництво. Деякі компанії, зокрема приватні, готові робити максимум і навіть у п’ять разів збільшити. Вони готові, але не вистачає грошей для того, щоб це зробити", – додав він.

Президент додав, що Київ звертається до партнерів за фінансовою підтримкою, оскільки в Україні виробництво дронів є економічно вигіднішим.

Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Що таке Кримська платформа Міжнародна Кримська платформа - це дипломатична ініціатива України, у перспективі - постійний міжнародний консультативно-координаційний механізм для повернення проблеми Криму в міжнародний порядок денний, що дало б змогу сприяти відновленню контролю України над півостровом. Кримську платформу було створено МЗС України спільно з Офісом президента України з ініціативи президента Зеленського, який на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року закликав усі країни приєднатися до цього проєкту.



Установчий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року. За його підсумками було ухвалено Спільну декларацію учасників.

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