'У 6 разів більше, ніж у 2023 році': в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА

Державні компанії перевиконають завдання президента про передачу захисникам у 2024 році 1 мільйона дронів, заявиви Вадим Сухаревський.

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ЗСУ з січня отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Суспільне

Українські захисники отримали за п'ять місяців від державних компаній у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік. Завдання з виробництва 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Вадим Сухаревський, пише "РБК-Україна".

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - зазначив Сухаревський.

За його словами, українські компанії перевиконають завдання президента України Володимира Зеленського про передачу Збройним силам України 1 мільйона FPV-дронів у 2024 році.

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Сухаревський наголосив, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі мають змогу виробляти їх масово. Тому, щоб масштабувати їхнє виробництво, створюються державні програми.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - зауважив командувач СБС.

Хто такий Вадим Сухаревський? Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем. Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

Виробництво та використанні дронів на війні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна змінила спосіб ведення війни, використовуючи дрони замість літаків, що створює вільну зону для подальших дій. Сухаревський зазначив, що цілями атак є російські логістичні та промислові об'єкти, такі як мости, порти, заводи на Балтиці та Каспії, а також зауральські заводи.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше заявив, що Україна може виробити понад один мільйон дронів на потреби ЗСУ.

"Ця цифра досить реалістична. Можливо, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона", - сказав він.

Крім цього, порівняно з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ситуація з українськими дронами значно покращилася. Директорка Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones Марія Берлінська зазначила, що хоча прогрес є значним, цього все ще недостатньо, адже Росія швидко розвиває свої технології.

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