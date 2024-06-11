УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"У 6 разів більше, ніж у 2023 році": в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА

Руслана Заклінська
11 червня 2024, 20:44
86
Державні компанії перевиконають завдання президента про передачу захисникам у 2024 році 1 мільйона дронів, заявиви Вадим Сухаревський.
'У 6 разів більше, ніж у 2023 році': в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА
ЗСУ з січня отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Суспільне

Українські захисники отримали за п'ять місяців від державних компаній у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік. Завдання з виробництва 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Вадим Сухаревський, пише "РБК-Україна".

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - зазначив Сухаревський.

За його словами, українські компанії перевиконають завдання президента України Володимира Зеленського про передачу Збройним силам України 1 мільйона FPV-дронів у 2024 році.

відео дня

Сухаревський наголосив, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі мають змогу виробляти їх масово. Тому, щоб масштабувати їхнє виробництво, створюються державні програми.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - зауважив командувач СБС.

Хто такий Вадим Сухаревський?

Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем.

Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення.

З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти.

Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

Виробництво та використанні дронів на війні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна змінила спосіб ведення війни, використовуючи дрони замість літаків, що створює вільну зону для подальших дій. Сухаревський зазначив, що цілями атак є російські логістичні та промислові об'єкти, такі як мости, порти, заводи на Балтиці та Каспії, а також зауральські заводи.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше заявив, що Україна може виробити понад один мільйон дронів на потреби ЗСУ.

"Ця цифра досить реалістична. Можливо, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона", - сказав він.

Крім цього, порівняно з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ситуація з українськими дронами значно покращилася. Директорка Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones Марія Берлінська зазначила, що хоча прогрес є значним, цього все ще недостатньо, адже Росія швидко розвиває свої технології.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні БПЛА беспилотники дрони Вадим Сухаревський
Реклама

Головне за день

Україна отримає 100 ракет для Patriot: Пісторіус оголосив про потужний пакет допомоги

Україна отримає 100 ракет для Patriot: Пісторіус оголосив про потужний пакет допомоги

21:37 Україна
"У 6 разів більше, ніж у 2023 році": в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА

"У 6 разів більше, ніж у 2023 році": в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА

20:44 Україна
Це тисячі дронів: командувач безпілотних сил перерахував цілі для ударів БПЛА по Росії

Це тисячі дронів: командувач безпілотних сил перерахував цілі для ударів БПЛА по Росії

19:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте не витримала і звернулася до росіян - що сталося 18374

Крістіна Орбакайте не витримала і звернулася до росіян - що сталося

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря 16395

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через нехорошу хворобу - ЗМІ 6218

Диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через нехорошу хворобу - ЗМІ

Найбільший страх Путіна : Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії 4127

"Найбільший страх Путіна": Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії

Останні новини

21:56

Настя Каменських повідомила радісну новину - що сталося

21:50

Бійка з "медиками" у ТЦК Одеси: у військкоматі озвучили свою версію

21:41

Які речі не можна прати разом в жодному разі: правила, які важливо знати усім

21:37

Україна отримає 100 ракет для Patriot: Пісторіус оголосив про потужний пакет допомоги

21:34

"Жоржик-коржик, перший дзвіночок!": у Мережі з'явилися перші фото онука Меладзе

Крен управо. Чому результати виборів до Європарламенту не допоможуть ПутінуКрен управо. Чому результати виборів до Європарламенту не допоможуть Путіну
20:44

"У 6 разів більше, ніж у 2023 році": в ЗСУ розкрили вражаючі успіхи з виробництва БПЛА

20:34

Путіністка-жінка Пєскова раптово згадала, що вона - українка: безглузда причина

19:59

Це тисячі дронів: командувач безпілотних сил перерахував цілі для ударів БПЛА по Росії

19:33

РФ випалює Часів Яр та Іванівське: у ЗСУ розкрили пекельну ситуацію на Донеччині

Реклама
19:19

Україна посилює функції Держаудитслужби, щоб надані ЄС кошти витрачалися прозоро - Басалаєва

19:16

Швидко зіпсується: навіщо каву зберігати у холодильнику – маловідомий секретВідео

19:10

Щодо Рижівки та Сумської області: що потрібно знатиПогляд

19:02

Ще одна країна НАТО передає Україні ППО: шанси балістики РФ тануть на очах

19:00

"Чемодан-вокзал..." не допомогли: у РФ "законсервувався" зрадник України Мацегора

18:58

На Харківщині росіяни стягують підкріплення: Синєгубов розкрив про нові штурми РФ

18:47

Марічка Падалко розкрила подробиці інтимного життя з Єгором Соболєвим

18:11

"Шурочки більше немає": на війні загинула відома стилістка Олександра Рязанцева

18:03

Ситуація швидко змінюється: світло 12 червня вимикатимуть у нові години

17:50

Покровський напрямок у вогні: у ЗСУ розповіли про важкі бої на фронті

17:40

"Найбільший страх Путіна": Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії

Реклама
17:31

"У Харкові - період затишшя": удари ЗСУ по території РФ захистили місто

17:30

Як сказати українською "газировка": мало хто знає правильну відповідьВідео

17:14

Історичне оновлення для IOS: Маск жорстко розкритикував інтеграцію ChatGPT в Apple

17:04

Як мастурбація впливає на інтимні стосунки? новости компании

16:40

"Виховував" ременем: у Львові викладач військового вишу бив та знущався з курсантів

16:35

Існує прихована мета: полковник ЗСУ пояснив ціль провокації РФ в Рижівці

16:32

Найближчими днями Росія може почати різкий наступ на двох важливих напрямках

16:30

Скільки днів можна зберігати суп у холодильнику: відповідь кухаря просто здивує

16:29

Дочку Слави Камінської госпіталізували за кордоном

16:16

В Одесі сталася масова бійка медиків і ТЦК: що трапилосьВідео

16:11

Багатодітна Джамала показала свого новонародженого "третього принца"

16:04

"Не знаю, як далі": відомий український холостяк скасував весілля

15:57

У Євросоюзі запропонували продовжити тимчасовий захист для українців: названо терміни

15:43

Мобілізація, Taurus і переговори з Росією: Зеленський відвідав ШольцаФото

15:33

Дерибан в армії і знищення цілей на мільярди: росіяни в істериці через втрати

15:31

РФ може тримати біля Польщі сотні атомних боєголовок: Путін готується до нового нападу

15:25

Стало відомо, хто стоїть за блокуванням будівництва житла для військових в Ужгороді

15:23

Котячий тест на IQ: як за 5 хвилин зрозуміти, наскільки розумний ваш улюбленець

15:22

"Ситуація небезпечна": Ахтем Сеітаблаєв зізнався, як опинився на милицях

15:08

Удари по ЗРК С-300 у Криму: у ЗСУ розкрили наслідки для росіян

Реклама
14:52

Спека почне відступати: стала відома дата різкої зміни погоди в Україні

14:46

"Втрачаємо мільярди": заступник генпрокурора Вербицький розповів про "чорний експорт" зерна

14:33

Економічне бронювання: юрист вказав на "діри" в законі про мобілізацію

14:30

Дружина в "жалобі": звинувачений в аб'юзі Костянтин Войтенко вдруге одружився

14:10

Зеленський анонсував "революцію" в генерації та швидке відновлення потужностейФото

13:54

"ЄС повинен розпочати переговори": Україна на новому етапі вступу в Євросоюз

13:29

Ім'я вже обрали: дружина Григорія Решетника заговорила про четверту дитину

13:21

Цвіль зникне назавжди: які 5 рослин потрібно поставити у ванній

13:11

Стратегічна перевага РФ: Зеленський відверто назвав, чого не вистачає ЗСУ

12:49

Путін може втратити Крим: з'явився сценарій повернення півострова без заходу ЗСУ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти