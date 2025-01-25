Завершення війни та переговори з РФ: Зеленський розкрив деталі діалогу з Трампом

Важливо:
- Україна хоче закінчити війну, а Росія - ні
- Україну неможливо виключити з будь-якого переговорного процесу
Україну неможливо виключити з будь-якого переговорного процесу, оскільки РФ веде війну не тільки проти України, а й усього світу, заявив президент Володимир Зеленський.
"РФ веде війну проти України, світу, Європи, насамперед війна йде на нашій землі", - наголосив він під час пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.
Глава держави наголосив, що виключити Україну з будь-якого переговорного майданчика неможливо, або цей майданчик не матиме реальних результатів, а матиме тільки результати політичні, і з безпекою та закінченням війни такі результати не будуть пов'язані.
Президент зазначив, що на майданчику можливих переговорів мають брати участь Україна, США, Європа та РФ. Однак сьогодні не можна сказати про структуру, оскільки ще немає загального плану. Але Зеленський зазначив, що всі пункти справедливого миру виписані у Формулі миру.
Зеленський зазначив, що саме Росія не бажає переговорів, про що він говорив президенту США Дональду Трампу,
"Це Україна хоче закінчити війну, а Росія - ні", - заявив Зеленський.
Глава держави також підкреслив, що Україна з партнерами хоче вийти з війни у форматі успіху.
Переговори про припинення війни - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.
Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
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