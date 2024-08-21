Затяжні тривоги: експерт сказав, чому 'Шахеди' довго 'кружляють' над Україною

На Shahed може стояти обладнання, яке збирає інформацію, а потім її аналізує ворог, каже військовий експерт.

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Чому "Шахеди" довго "кружляють" над Україною / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Всю ніч та ранок 21 серпня над Україною літали російські безпілотники. Ворожі БпЛА фіксували у багатьох областях. Ймовірно, таке "кружляння" дронів - це провокування роботи ППО. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в коментарі "РБК.Україна".

"Щоб десь або увімкнули радар, або спрацювала якась пускова установка, щоб був удар чимось потужним. Наприклад ракетою", - пояснив він.

За його словами, на Shahed може стояти обладнання, яке збирає інформацію, а потім її аналізує ворог. Експерт нагадав кілька випадків, коли дрони залітали до Білорусі, а потім падали в там. Сьогодні один БпЛА перетнув білоруський кордон.

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"Підтверджень цій версії немає. Втім, є розуміння, що це провокування. Вони це робили й раніше, і зараз роблять", - підкреслює Нарожний.

Він також наголосив, що в більшості випадків Shahed намагаються збити за допомогою стрілецької зброї, зі звичайних великокаліберних кулеметів, чи з зенітних установок.

"Коли немає можливості застосувати такі види зброї, то тоді до роботи стають системи ППО середнього та великого радіуса дії - на кшталт радянського ЗРК "Бук" чи західних Hawk тощо. Оскільки Україна відчуває дефіцит ракет, то використавши її по БпЛА, її не використають для крилатих ракет", - додає військовий експерт.

Крім того, він зауважив, що не вся українська територія прикрита засобами ППО. Йдеться про так звані прикриті "плями", де розташовані важливі об'єкти, а тому протиповітряна оборона захищає саме їх.

"Ми наразі не можемо прикрити всю нашу площу. Тому все це наразі так відбувається", - підсумував Нарожний.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет повітряного та наземного базування. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 72 повітряні цілі.

20 серпня під час повітряної тривоги на Тернопільщині армія РФ завдала удару по промисловому об’єкту. Тоді в повітрі фіксували перевищення вмісту хлору в 4-10 разів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан розповів, що у Росії триває підготовка до масованого удару по Україні. Ворог проводить тренувальні польоти на бортах Ту-95. Росіяни здатні випустити до сотні ракет.

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