Більше 70 цілей: РФ вдарила по Україні дронами і ракетами - скільки вдалось збити

Внаслідок бойової роботи, силами ППО було знищено 51 повітряну ціль в небі над Україною, ще 16 БпЛА, ймовірно, були придушені засобами РЕБ, зазначив Олещук.

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Звуки вибухів було чутно в 14 областях України / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, скріншот

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет повітряного та наземного базування. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 72 повітряні цілі:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 - із території Воронезької області РФ;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 - із території Курської області;

69 ударних БпЛА типу "Шахед" - райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ.

Атака противника була відбита авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

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"В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136. Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Олещук зазначив, що бойові дії проводилися на території Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Крім того, зафіксовано перетин державного кордону Чернігівської області ворожим ударним дроном з Білорусі, а ще один російський БпЛА повернувся до Бєлгородської області.

Звідки Росія завдає ударів по території України / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Удар по Україні - що відомо про наслідки російських ракетних атак

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У вівторок, 20 серпня, російські війська завдали ракетних ударів по Україні, зокрема звуки вибухів було чутно в Сумах і на Полтавщині.

Того ж дня окупанти обстріляли Малокатеринівку в Запорізькій області, де влучили в дитяче кафе. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок удару постраждали троє дітей, один із них, 15-річний хлопець, пізніше помер у реанімації.

Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що Росія готується до масованого удару по Україні, проводячи тренувальні польоти на Ту-95, і може випустити до сотні ракет.

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