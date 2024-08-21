Більше 70 цілей: РФ вдарила по Україні дронами і ракетами - скільки вдалось збити

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет повітряного та наземного базування. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 72 повітряні цілі:
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 - із території Воронезької області РФ;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 - із території Курської області;
- 69 ударних БпЛА типу "Шахед" - райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ.
Атака противника була відбита авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136. Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється", - зазначив він.
Олещук зазначив, що бойові дії проводилися на території Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
Крім того, зафіксовано перетин державного кордону Чернігівської області ворожим ударним дроном з Білорусі, а ще один російський БпЛА повернувся до Бєлгородської області.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Удар по Україні - що відомо про наслідки російських ракетних атак
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У вівторок, 20 серпня, російські війська завдали ракетних ударів по Україні, зокрема звуки вибухів було чутно в Сумах і на Полтавщині.
Того ж дня окупанти обстріляли Малокатеринівку в Запорізькій області, де влучили в дитяче кафе. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок удару постраждали троє дітей, один із них, 15-річний хлопець, пізніше помер у реанімації.
Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що Росія готується до масованого удару по Україні, проводячи тренувальні польоти на Ту-95, і може випустити до сотні ракет.
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