Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив 'секретні домовленості'

Українцям у великих містах доцільно виїхати за їхні межі напередодні свята, якщо є така можливість.

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РФ готується до масованого обтсрілу України / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан розповів, що у Росії триває підготовка до масованого удару по Україні. Ворог проводить тренувальні польоти на бортах Ту-95. Росіяни здатні випустити до сотні ракет.

За словами експерта, захід ЗСУ в Курську область не змінив планів російської армії та не призвів до розгортання військової операції на цьому напрямку.

"Вони намагаються зупинити наші війська з допомогою нелінійних частин, не кадрової армії. Закидають туда Росгвардію, якісь частини забезпечення, приватні охоронні підприємства, строковиків. Тобто не видно абсолютно розгортання військової операції. Вони більше це сприймають як прикордонний конфлікт. Не зняли війська зі східного фронту, а саме це одна з задач була в нас під час руху на Курськ. Росіяни далі тиснуть на Покровськ", - зазначив Роман Світан для ТСН. відео дня

Військовий експерт зазначив, що нічого не змінилося і в планах росіян по застосуванню далеких засобів ураження. Сьогодні у ворога триває процес накопичення ракет.

"Вони виготовляють достатньо велику кількість ракет, для того, щоб нанести, припустимо, один масований удар. Тим більше, що вони вже виготовлені, тобто кількість ракет понад тисяча щонайменше є. Для них зробити масову атаку нескладно. Єдине - цілевказівка як така. По яким цілям бити? По тим, які розвідані, до яких вони намагаються дістати. Ми бачимо ці атаки на Київщину, але вони прикриті потужною системою протиповітряної оборони", - розповів Світан.

Останні атаки по Київщині, ймовірно, пов’язані із необхідністю ворога перевірити розташування системи протиповітряної оборони. Росія намагається виявити радіолокаційні станції, пускові установки та визначити алгоритм дій ППО.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За словами Романа Світана, підготовка до атаки однозначно ведеться, однак буде вона чи ні - залежатиме від певних домовленостей.

"Зняття загрози на 24 серпня - День незалежності України по великим містам, по Києву зокрема, може залежати від домовленостей, які можуть проводитися сьогодні - за якимось розміном. Наприклад, ми не підриваємо вам Керченський міст на 24 число, а ви не б'єте по Києву. Я образно кажу. Тобто, якщо не буде атаки 24 серпня, то це означає, що спрацювали домовленості. Якщо її не буде, чи вони не спрацюють, росіяни однозначно перед 24-м, чи 24 серпня завдадуть ракетний удар", - розповів Роман Світан.

Військовий експерт каже, що українцям у великих містах доцільно виїхати за їхні межі напередодні свята, якщо є така можливість.

"З точки зору безпеки це непогана думка. Якщо є куди виїхати, провести день десь подалі від розташування небезпечних місць, це краще зробити. Живіші будемо. Якщо залишилися в столиці або передмісті, треба бути дуже обережними. Під час будь-якої повітряної тривоги треба однозначно ховатися. І не за правилом двох стін - воно може не спрацювати, коли буде масована атака. Оптимально йти під землю. Тобто йти в укриття, або на нульові поверхи будівель. Треба для себе зрозуміти, що це час підвищеної небезпеки", - каже Роман Світан.

Нагадаємо, що 20 серпня Росія запустила по Києву балістику. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що близько 06:00 ранку на Київщині пролунали вибухи. Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця.

19 серпня Україна опинилась під атакою "Шахедів". В Україні пізно ввечері прогриміли вибухи, їх було чутно в багатьох областях. Відомо, що безпілотники залітали через південні регіони та Сумську область.

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