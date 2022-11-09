"Затягнути петлю і ізолювати": експерт спрогнозував, як ЗСУ найкраще звільняти Херсон

Українські військові, ЗСУ, Херсон / 93-тя ОМБр Холодний Яр, суспільне

Кращою тактикою для ЗСУ буде не штурмувати тимчасово окупований росіянами Херсон, а взяти агресорські війська змором. Про це заявив Шон Белл, відставний віце-маршал Королівських ВПС і британський військовий аналітик, повідомляє британський телеканал Sky News.

Він нагадав, що в даний час відбувається евакуація окупантів із західного берега Дніпра, проте справжні причини для цього поки незрозумілі.

"Путін розпорядився про військову евакуацію Херсона, це відомо, і цьому є підтвердження, але чи буде після цього дійсно Евакуація або це лише прикриття для продовження боїв — чесна відповідь на це питання: ми не знаємо", — сказав Белл.

За словами аналітика, в першу чергу слід враховувати той фактор, що для українців лобовий штурм Херсона неприйнятний. І за нього довелося б заплатити дуже високу ціну.

"Штурм обійдеться дорого Україні. Найкращою тактикою для України буде - оточити, затягнути петлю і ізолювати російські війська. Саме тому вони руйнують Мости. Більшість аналітиків сходяться на думці, що Росія піде, але подивимося, що буде", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що питання звільнення Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, про що нібито існують негласні домовленості.

Фахівець думає - не виключено, що президент України Володимир Зеленський нібито обіцяв західним партнерам не воювати з Росією за Крим.

Жданов також нагадав, що про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях.

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