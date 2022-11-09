"Затягнути петлю і ізолювати": експерт спрогнозував, як ЗСУ найкраще звільняти Херсон

Військовий експерт, відомий британський аналітик Шон Белл вважає, що лобовий штурм тимчасово окупованого Херсона для українців неприйнятний.
Кращою тактикою для ЗСУ буде не штурмувати тимчасово окупований росіянами Херсон, а взяти агресорські війська змором. Про це заявив Шон Белл, відставний віце-маршал Королівських ВПС і британський військовий аналітик, повідомляє британський телеканал Sky News.
Він нагадав, що в даний час відбувається евакуація окупантів із західного берега Дніпра, проте справжні причини для цього поки незрозумілі.
"Путін розпорядився про військову евакуацію Херсона, це відомо, і цьому є підтвердження, але чи буде після цього дійсно Евакуація або це лише прикриття для продовження боїв — чесна відповідь на це питання: ми не знаємо", — сказав Белл.
За словами аналітика, в першу чергу слід враховувати той фактор, що для українців лобовий штурм Херсона неприйнятний. І за нього довелося б заплатити дуже високу ціну.
"Штурм обійдеться дорого Україні. Найкращою тактикою для України буде - оточити, затягнути петлю і ізолювати російські війська. Саме тому вони руйнують Мости. Більшість аналітиків сходяться на думці, що Росія піде, але подивимося, що буде", — підсумував він.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що питання звільнення Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, про що нібито існують негласні домовленості.
Фахівець думає - не виключено, що президент України Володимир Зеленський нібито обіцяв західним партнерам не воювати з Росією за Крим.
Жданов також нагадав, що про це нещодавно розповів посол Франції в Україні, відповідаючи на питання про звільнення захоплених українських територіях.
Інші новини:
- Військовий експерт назвав причину, по якій в рядах армії ворогів розбрід і хитання
- ЗСУ не воюватимуть за Крим: військовий експерт дав несподіваний прогноз
- Загроза захоплення Дніпра: військовий експерт оцінив ймовірність нового удару РФ