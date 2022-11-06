Військовий експерт назвав причину, через яку в рядах армії ворогів розбрід і хитання

Військовий експерт назвав причину, по якій в рядах армії ворогів розбрід і хитання / колаж фото Міноборони РФ, 10-а гірничо-штурмова бригада

Російські окупанти регулярно знаходять все і нові приводи для невдоволення і деморалізації. Про це розповів відомий військовий експерт і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "24 каналу".

"Не слід забувати, що Пригожину дали вказівку створити ПВК "Вагнер" - але він не військовий. Звичайно, на тлі цього будуть виникати конфлікти", — говорить він.

"Кухар Путіна" Пригожин та інші, схожі на нього "діячі", каже Мусієнко, зовсім чужі агресорському генералітету.

"Можемо згадати того ж Гіркіна, інші особи теж можуть виринути. Так, як ми бачимо, Путін сам відкрив цей "ящик Пандори", він сам нагороджував польових командирів — "Гіві"," Моторолу", Захарченка, ми чули про всіх цих терористів", – підсумував Мусієнко.

На думку фахівця, крім Пригожина зараз можуть з'являтися й інші - так звані польові командири. Вони орієнтуватимуть на себе мобілізовані та інші військовослужбовці агресорської армії, які не задоволені станом речей.

Наступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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