Змушували обирати, кого розстріляти першим: українець розповів про звірства окупантів на Чернігівщині

Російські окупанти творили звірства на Чернігівщині / Фото УНІАН

21-річний Максим Дідик із села Новий Биків у Чернігівській області впродовж двох тижнів разом із двома десятками цивільних провів у полоні у російських окупантів. Путінські солдати катували українців і влаштовували страти заручників. Причому полонених змушували вибирати, кого вбиватимуть наступним.

Як з'ясували журналісти The Wall Street Journal, 21-річного жителя Нового Бикова Максима Дідика та його друга окупанти затримали 19 березня. Хлопців затягли в підвал одного з будинків і там жорстоко побили прикладами гвинтівок. Вони погрожували Дідику розтрощити колінні чашечки молотом і затаврувати розпеченим залізом. За словами його друга, Максима жорстоко побили, особливо багато ударів окупанти наносили по ребрах.

Три доби українців утримували в підвалі. Після - одягли на голову рюкзак, примотавши його до шиї скотчем, і посадили в машину. Поки працював мотор, українець про себе рахував секунди, щоб хоча б приблизно орієнтуватися, куди його везуть.

Полонених привезли в котельню, де до батареї були прикуті ланцюгами двоє українських військовослужбовців.

"Дідик сказав, що росіяни заштовхнули його та його друга всередину у невелике сховище під підлогою разом з третьою людиною - Олександром Ігнатовим, якого кілька років тому збила машина і який страждав через хронічну втрату пам'яті", - пише видання.

Ігнатова окупанти затримали після того, як він кілька разів приходив до їхнього блокпосту з питанням про те, що відбувається. У полоні чоловіка били, розбивали об його голову пляшки і сміялися.

читайте такожНа Чернігівщині чоловік, якого розстріляли окупанти, вибрався з могилиЧерез кілька днів українських солдатів з котельні кудись відвезли, замість них привозили нових мирних заручників, серед яких був 65-річний Микола з Нового Бикова. Його та інших селян допитували в будівлі сільської школи.

Чим більших втрат зазнавали окупанти, чим сильніше тіснили їхні українські війська - тим більше рашисти знущалися з мирних заручників.

Наприкінці березня один з окупантів сказав українцям у котельні, що їх скоро звільнять. Але наступного ранку російський солдат відкрив двері в котельню раніше звичайного. Він виглядав п'яним та сказав затриманим, що йому потрібні тіла.

Він підійшов до літнього чоловіка, якого ув'язнені пам'ятали як Михайла Івашка.

"Ти готовий?" - запитав солдат у чоловіка, - розповів Дідик. "Ні", - сказав чоловік. Російський солдат дав йому чарку горілки і знову запитав: "Ти готовий?". "Ні", - знову сказав чоловік. Російський сказав йому посидіти і трохи подумати, а потім вийшов і пішов на край найближчої дороги покурити. Через кілька хвилин він повернувся, і старий сказав, що готовий", - пише видання.

Через кілька секунд після того, як рашист вивів чоловіка з приміщення, українці, які залишилися всередині, почули постріл.

"Росіянин повернувся і запитав, чи не погодиться хто-небудь стати наступним. "Нам потрібно вісім тіл", - повторив він", - розповів Микола.

читайте такожВідрізали язик, зґвалтували і вбили: окупант розповів про звірства армії РФ в УкраїніДідику окупант запропонував вибрати серед заручників тих, хто буде розстріляний. Хлопець відмовився вибирати жертву і зголосився бути наступним. Російський солдат витягнув Дідика з котельні, підвів його до краю кладовища і велів встати на коліна. Пролунав постріл - куля пройшла повз його вуха і вдарилася об землю перед ним. Хлопець мовчки стояв на колінах, пише видання.

Після цього солдат вибрав ще кількох полонених для розстрілу. Кожному дали по чарці горілки, а потім вивели.

Наступного ранку російський солдат повернувся о 5:30 ранку і сказав, що він і його товариші йдуть. Ув'язненим наказали залишатися на місці деякий час. Через годину українці вийшли з котельні. Біля кладовища вони виявили ще живими шістьох людей з тих, кого відвели на розстріл. Троє чоловіків були мертві - їхні обличчя були розбиті кулями. Одну людину досі не знайшли.

Прокуратура Чернігівської області України встановила, що в Новому Бикові знаходилися три російські підрозділи: 21-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, 15-а окрема гвардійська мотострілецька Олександрійська бригада і 37-а гвардійська мотострілецька бригада. Українська прокуратура вже порушила проти них справи про військові злочини за затримання, вбивства і зникнення громадян України.

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України встановила особи ще восьми російських загарбників, які здійснювали звірства проти мирного населення під час окупації частини Київської області. Зокрема, саме ці військові РФ жорстоко катували і потім вбили старосту села Мотижин та її родину.

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