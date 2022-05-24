Уявив себе персонажем з "Володаря кілець": окупант встромив клинок в серце українцю

Окупант встромив клинок у серце українцю / скріншот

Російські військові вже не раз відрізнялися своєю тваринною поведінкою. Черговий окупант похвалився своїй дружині, як жорстоко вбив українця, встромивши йому клинок у серце.

Телефонна розмова, в якій він зізнався, що давно вже мріяв таким чином вбити людину і перерізати йому сухожилля, перехопила Служба безпеки України.

"Російських окупантів не дарма називають орками - деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів "Володаря кілець" і насолоджуються вбивствами мирних українців. Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм", - констатують в СБУ.

У розмові з дружиною загарбник зізнався, що він з товаришами спочатку знущався над спійманим українцем, а згодом і вбив.

"Ми вчора "укра" зловили... Тепер він в іншому світі. Я йому свій "свинокол" прямо в серце увігнав... У мене клинок, як у Фродо Беггінса. Так що я свою мрію... я ж хотів людині сухожилля перерізати і вставити кілок", - розповідає Російський загарбник своїй дружині.

Нагадаємо, в Київській області російські окупанти не тільки грабували і вбивали, але ще і скоювали звірячі злочини щодо дітей і жінок. Як розповіла 42-річна українка Вікторія, троє п'яних російських військових, витягли її на вулицю і почали приставати.

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