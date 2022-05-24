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СБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з Мотижина

24 травня 2022, 17:30

Вдалося встановити причетність саме цих військових РФ до 14 злочинів – вбивств, обстрілів, катувань тощо.

СБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які вбили сім'ю старости з Мотижина/ Фото ілюстративне: наслідки обстрілів в одному з сіл Київщини, СБУ

Служба безпеки України встановила особи ще восьми російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення під час окупації частини Київської області. Зокрема, саме ці військові РФ жорстоко катували і потім вбили старосту села Мотижин і її сім’ю.

Серед названих загарбників, фото і дані яких оприлюднили в СБУ, п’ятеро – військовослужбовці російських збройних сил і троє – "вагнерівці".

"Цим підозрюваним інкримінується загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна", – зазначили у відомстві.

Вбили всю сім’ю, бо не розповіли розташування сил ЗСУ

Один зі злочинів рашистів – катування і вбивство сім’ї старости села Мотижин в Бучанському районі на Київщині. Загарбники увірвалися у будинок старости, саму жінку з її рідними відвезли до місця тимчасового базування окупантів. Після цього родину катували, намагаючись випитати у них інформацію про те, де перебувають підрозділи ЗСУ і сили тероборони.

"Кати жорстоко знущалися над сином на очах у матері, прострелили йому ногу. Але не отримавши інформації, вбили його пострілом у голову. Катували також чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень", – розповідають в СБУ.

СБУ встановили особи ще 8 окупантів, які чинили звірства на Київщині/ СБУ

Беззбройну жінку вбили, бо "не сподобався її одяг"

У відомстві розповіли про ще декілька епізодів, у яких "засвітилися" саме ці загарбники. Так, одну мирну мешканку розстріляли лише тому, що у неї був чорний одяг – її вбили за наказом командира взводу 36 загальновійськової армії 37 окремої мотострілецької бригади РФ. Батька вбитої після цього росіяни взяли у полон і тримали зв’язаним майже зовсім без їжі й води.

Загарбники також затримали двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу жителям Мотижина.

"Окупанти допитували і катували їх, а після цього вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь. Один із волонтерів загинув від пострілу в голову, інший – був важко поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти забрали собі", – зазначають в СБУ.

Крім цього, рашисти вбили двох членів громадської організації "Патріот" – їх закатували, а вже після смерті розстріляли їхні бездиханні тіла.

Прив’язали до квадроцикла і змусили бігти

"Ще одному мирному мешканцю російські солдати зв’язали руки і прив’язали його до квадроциклу, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, погроз убивством і побиття, його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі", – зазначають в СБУ.

Цим восьми загарбникам заочно повідомили про підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше повідомилося, що боєць Нацгвардії України взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих. Штаб-сержант наказав своїм бійцям заховатися від обстрілів окупантів, а сам лишився на позиції, де отримав поранення.

Також раніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму.

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