Захисники України за добу серйозно просунулися вперед: у ЗСУ розкрили деталі

Ворог знову застосовує тактику "м'ясних штурмів". Українські військові відбивають ворожі атаки, не даючи окупантам просунутися.

https://glavred.net/ukraine/zashchitniki-ukrainy-za-sutki-serezno-prodvinulis-vpered-v-vsu-raskryli-detali-10506313.html Посилання скопійоване

ЗСУ просунулися на різних ділянках до 400 м на південь від Бахмута / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 33 окрема механізована бригада

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш заявив, що Сили оборони України на різних ділянках південного флангу Бахмута за минулу добу просунулися вперед до 400 метрів. Тепер військовим потрібно закріпитися на досягнутих рубежах – тоді можна буде оголосити деталі успішного просування.

Євлаш не став уточнювати, про які саме ділянки фронту йдеться.

"Ми повинні вичекати паузу, коли ми зможемо закріпитися вже і зможемо говорити про це більш відкрито. Так, у нас є успіхи. Продовжуємо витісняти ворогів", - заявив він в ефірі Радіо Свобода.

відео дня

Зокрема, в районі села Андріївка російські загарбники намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції. Противник знову застосовує тактику "м'ясних штурмів". Різні підрозділи Сил оборони України спільними зусиллями відбивають ворожі атаки, не даючи окупантам просунутися.

Представник ЗСУ додав, що серйозні бої тривають в районі залізниці в Кліщіївці. Захисники країни закріплюються на позиціях, хоча в цілому обстановка "складна і дуже напружена".

"Там противник щодня використовує сотні, якщо не тисячі артилерійських снарядів, але попри це ми тримаємо фронт", – сказав Євлаш.

Ситуація на фронті - останні новини

Підрозділи Сил оборони України продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, де за останній час зуміли незначно просунутися вперед. Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, українські сили просунулися до смуги дерев на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова). Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

У ЗСУ також повідомили про найважчий напрямок, де проходять бої. Противник не залишає спроб повернути собі раніше займані позиції в районі Бахмута й Куп'янська.

ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. Позиції росіян на Запоріжжі штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.