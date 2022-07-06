Захисники України знищили Урагани, з яких РФ планувала бити по мирних українцях

Завдяки українським військовим окупанти залишилися без Ураганів / скріншот

Бійці Сил спеціальних операцій знищили кілька одиниць РСЗВ Ураган, з яких російські окупанти планували бити не лише по позиціях українських захисників, а й по мирному населенню.

"Окупанти завезли свої РСЗВ "Урагани" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І як це вже, нажаль, традиційно готувались обстрілювати позиції сил оборони. І що найжахливіше - гатити по мирному населенню", - йдеться у повідомленні третього окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго в Facebook.

Однак завдяки українським військовим окупанти залишилися без Ураганів.

"Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки противника, оператори ССО України передали кілька "привітань" з дронів і далі коректували вогонь нашої артилерії", - розповіли українські військові.

Як повідомляв Главред, в ніч на 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів на Луганщині. Боєприпаси загарбників детонували близько двох годин. Зазначається, що ворожий склад з боєкомплектами розташований в Кадіївці.

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