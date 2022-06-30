ЗСУ з дрона "Валькірія" знищили ворожий склад боєприпасів до "Ураганів"

Був знищений склад, де окупанти зберігали боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Українські артилеристи, використовуючи безпілотний літальний комплекс "Валькірія", влучно поцілили у склад боєприпасів окупантів на Донбасі.
Склад загарбників було знищено. Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Facebook, оприлюднивши відповідне відео наслідків роботи українських бійців.
"Славетна українська "Валькірія" знову б’є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його", – йдеться у підписі до відео.
БПАК "Валькірія" – що про нього відомо
"Валькірія" – це безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва. Він призначений як для військового, так і для цивільного використання. Комплекс може використовуватися для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження і коригування артилерійського вогню вдень та вночі.
До складу БПАК також входить захищений ноутбук, який є наземною станцією керування.
На безпілотнику встановлені 4k камери, тепловізор і гіростабілізовані платформи.
Раніше повідомлялося, що поблизу окупованого росіянами Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ. Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, ворожий катер зробив "жест доброї волі".
Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше зазначав, що війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути усі свої території. За його словами, вторгнення Росії в Україну можна було зупинити шляхом переговорів лише на початку. Проте після звірств окупантів у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах була пройдена точка неповернення, і вже ніякі переговори не можуть завершити цю війну.
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