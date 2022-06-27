ЗСУ на Півдні знищили 39 окупантів, три склади боєприпасів і збили кілька БПЛА ворога

Окупанти за добу втратили чимало техніки на південному напрямку / Фото УНІАН

На Півдні російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення у звільнених населених пунктах і позиції захисників України уздовж лінії вогню. Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів.

Продовжуючи спроби відновити втрачені території в районі Потьомкінового, ворог завдав авіаційного удару гелікоптером Мі-28 по позиціях ЗСУ. Обійшлося без втрат. Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь у Facebook.

Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів у Херсонській області, ворог активізував повітряну розвідку. Завдяки вмілим діям ЗСУ три російські безпілотники "Орлан-10" були знищені.

Ворог завдав удару із РСЗВ Ураган по Зеленодольську, випустивши понад 20 снарядів. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Крім того, пошкоджено кілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури. У парковій зоні міста виявлені воронки і уламки. Поранено двох мирних жителів.

Тричі впродовж дня обстріляна Велика Костромка. Пошкоджена лінія електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

Українські винищувачі та гелікоптери попарно завдали три авіаційних удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонської області.

Підтверджені втрати ворога за добу склали: 39 окупантів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також знищено два склади боєприпасів в Миколаївській області, один - на Херсонщині.

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 26 червня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Внаслідок попадання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м кв. За попередніми даними, постраждали шестеро людей, зокрема і одна дитина.

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