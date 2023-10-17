Захисники просунулись на півдні, а ворог атакує схід: ЗСУ - про ситуацію на фронті

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку. Однак ЗСУ відбивають атаки ворога.

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ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові просуваються на півдні країни. ЗСУ за добу просунулись на кілометр поблизу Вербового в Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Таким чином ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. За останню добу захисники ракетами та артилерією вдарили 1332 рази, завдяки чому в окупантів великі втрати у техніці та особовому складі. ЗСУ змогли підірвати три склади боєприпасів ворога.

Однак російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ на східному фронті. Ворог штурмує на напрямку Мар'їнки. Кількість таких дій окупантів значно збільшилась. Окупанти доукомплектовують загони "Шторм-Z", на різних напрямках. РФ кидає ці загони, як "гарматне м'ясо".

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Росіяни також намагаються оточити Авдіївку. Українські захисники за добу відбили майже 20 атак в районі Мар'їнки, 5 - біля Золотої Ниви та Пречистівки, 10 - на Авдіївському напрямку.

Війна в Україні

Російські окупанти втратили контроль у Бахмуті. Їхні позиції в місті не є стійкими. Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький повідомив про успіх в районі Бахмуту. Він також зазначив, що після звільнення Андріївки, наступною ціллю контрнаступу в районі Бахмуту може стати Курдюмівка та Зеленопілля.

Згодом стало відомо про те, що ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом. ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку і закріплюються біля Кліщіївки.

Нещодавно ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів в Луганську. Детонацію в місті чули до 11 години ранку, ЗСУ попали по найціннішому. За словами голови ОВА, російські вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52 активно використовуються росіянами в Луганській області при обстрілах населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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