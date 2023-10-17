Попали по найціннішому: в ОВА повідомили подробиці нічного удару по Луганську

В Луганській ОВА повідомили деталі удару по аеродрому в окупованому Луганську. Там зазначили, що детонацію в місті чули до 11 години ранку.

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В ОВА повідомили подробиці нічного удару по Луганську / Колаж Главред, фото: hochu_dodomu/X, УНІАН

Вночі на об’єктах військової інфраструктури російських окупантів у Луганську пролунали потужні вибухи. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів. Про це голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив у Telegram.

Ворожа техніка дислокувалась на Луганському авіаційному ремонтному заводі та на летовищі колишнього Луганського вищого авіаційного училища військових штурманів, так званого ВВАУШ.

За словами голови ОВА, російські вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52 активно використовуються росіянами в Луганській області при обстрілах населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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Він також зазначив, що у радянські часи місцевий авіаремонтний завод одним з перших оволодів технологіями ремонту та модернізації двигунів.

"Окупанти та їхні місцеві посіпаки з весни поточного року почали вихвалятись успіхами у цій галузі. Так, 5 квітня окупанти провели на згаданому заводі перше, за їхніми словами, з 2014 року стендове випробування двигуна, а в червні туди набрали робітників", - написав Артем Лисогор.

Очільник ОВА також нагадав, що наприкінці вересня пропагандистські ЗМІ хизувалися нарощуванням виробництва на заводі на 20%.

"Вони навіть переобладнали для власних потреб музей авіаційної техніки, який знаходився на території заводу. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені нещодавно. Може, хотіли сховатись серед експонатів?! Як закономірний результат, жителі області змогли сьогодні бачити та чути святковий салют на честь високих трудових досягнень окупантів Луганська", - резюмував Артем Лисогор.

Удари по аеродромах у Бердянська та Луганська

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удари по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

Згодом, як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ураження російських військових аеродромів є важливою стратегічною метою для України, оскільки ці аеродроми є базами для розташування вертольотів, які операційно діють близько до лінії фронту. Вони здатні використовувати протитанкові керовані ракети для атаки військової техніки українських сил.

Після цього, у Силах спеціальних операцій повідомили, що в результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

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