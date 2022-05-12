"Азовці" разом з ЗСУ ефектно стерли з лиця землі БМП і піхоту окупантів / скріншот

ЗСУ за допомогою артилерії знищили дві бойові машини піхоти російської армії. Разом з ними було ліквідовано вісім окупантів-піхотинців.

Успішну спецоперацію провели воїни Збройних сил України разом з бійцями 98-го окремого батальйону ТрО "Азов" Дніпро, повідомили в Telegram- каналі"Тероборона Азов".

На опублікованих кадрах показано, що спочатку коригувальники наводять приціли на ворожі позиції, а потім по них потрапляє артилерія ЗСУ.

"В успішній співпраці підрозділу ТрО "Азов" Дніпро і артилерії ЗСУ були точно ліквідовані два ворожих БМП-2, а також 8 російських піхотинців. Нарощуємо обороти і впевнено рухаємося до повного винищення російських військ в Україні!",- йдеться в повідомленні.

Раніше українські воїни знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація" з гаубиць М777А2, які нашій державі надали США для захисту від російських окупантів.

Також повідомлялося, що підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил і сухопутних військ були вражені 4 ворожих БПЛА типу Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ був знищений один вертоліт окупантів РФ Мі-24.

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