"Вийти до третьої країни": бійці з Азовсталі попросили про допомогу в Ілона Маска

Вони сподіваються, що американському винахіднику вдасться знайти спосіб, як можна вивести бійців із заблокованого окупантами заводу.
Українські бійці, які героїчно тримають оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі, звернулися по допомогу до винахідника, мільярдера і засновника компаній SpaceX і Tesla у США Ілона Маска.
Захисники міста попросили у Маска посприяти тому, щоб вони могли вийти із заблокованого російськими окупантами заводу принаймні до третьої країни. Відповідне звернення оприлюднив у Twitter і Facebook командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина.
За його словами, він спеціально створив акаунт у Twitter, щоб звернутися до Маска.
"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети розташовані поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи", – таке звернення до американського винахідника було оприлюднене у соцмережах.
Волина також звернувся до "усіх людей на планеті Земля", щоб вони допомогли поширити це повідомлення і посприяти тому, щоб Маск його побачив.
Український командир зазначив, що Маск надихає людство і змушує повірити у неможливе.
"Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми. Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас", – написав Волина.
Ситуація на Азовсталі
Раніше у Маріуполі показали металургійний комбінат Азовсталь, який російські окупанти атакують авіацією і артилерією. Радник мера міста Петро Андрющенко зазначив, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що через відсутність цивільних на Азовсталі начебто у нього розв'язані руки.
Повідомлялося, що українська влада запропонувала РФ повернути Україні тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають у Азовсталі, в обмін на передачу Москві російських військовополонених. Київ продовжує працювати над пошуком варіантів щодо евакуації з блокадного міста тяжкопоранених українських військових.
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