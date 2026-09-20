Екс-продюсер Лорак цинічно висловився з приводу війни: "Удачі"

Музичний діяч, чий будинок у Києві було зруйновано російською ракетою, підтримав окупантів.

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Юрій Фальоса про війну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Юрій Фальоса

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Який цинічний пост опублікував Юрій Фальоса

Як у Threads відреагували на позицію продюсера

Де зараз перебуває Юрій Фальоса

Колишній цивільний чоловік Ані Лорак та екс-продюсер Мікі Ньютон Юрій Фальоса дав зрозуміти, що у війні підтримує сторону РФ. Пропрацювавши в Україні близько 30 років, він опублікував в Instagram відео на підтримку російського виконавця, який пише пісні для окупантів, із підписом "Удачі".

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що 16 березня 2022 року будинок самого Фальоси в Подільському районі Києва був практично повністю зруйнований внаслідок російського обстрілу.

відео дня

Юрій Фальоса підтримав окупантів / скрін з Instagram

"А пам’ятаєте, був в Україні такий продюсер Юрій Фальоса? Так ось, Фальоса чудово живе під російською владою, підтримує СВО... А при цьому залишається правовласником купи пісень і гроші від їхньої монетизації в Україні отримує", - обурюються користувачі в мережі Threads, закликаючи СБУ звернути увагу на діяльність продюсера.

На вчинок Фальоси вже відреагував український продюсер Вадим Лисиця, який публічно запитав його, чи справді той зрадив Україну.

У Threads відреагували на заяву Фальоси / скрін з Threads

Раніше, у 2023 році, продюсер стверджував через ведучого Славу Дьоміна, що перебуває в окупованому Криму на могилі батька і планує повернутися до Києва. Однак своєї обіцянки він не дотримав. Судячи з геолокації його профілю та повідомлень екс-дружини Маші Гойї, Фальоса остаточно переїхав до Росії.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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