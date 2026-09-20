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Екс-продюсер Лорак цинічно висловився з приводу війни: "Удачі"

Христина Трохимчук
20 вересня 2026, 10:43
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Музичний діяч, чий будинок у Києві було зруйновано російською ракетою, підтримав окупантів.
Юрій Фалеса про війну
Юрій Фальоса про війну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Юрій Фальоса

Ви дізнаєтеся:

  • Який цинічний пост опублікував Юрій Фальоса
  • Як у Threads відреагували на позицію продюсера
  • Де зараз перебуває Юрій Фальоса

Колишній цивільний чоловік Ані Лорак та екс-продюсер Мікі Ньютон Юрій Фальоса дав зрозуміти, що у війні підтримує сторону РФ. Пропрацювавши в Україні близько 30 років, він опублікував в Instagram відео на підтримку російського виконавця, який пише пісні для окупантів, із підписом "Удачі".

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що 16 березня 2022 року будинок самого Фальоси в Подільському районі Києва був практично повністю зруйнований внаслідок російського обстрілу.

відео дня
Юрій Фалеса підтримав окупантів
Юрій Фальоса підтримав окупантів / скрін з Instagram

"А пам’ятаєте, був в Україні такий продюсер Юрій Фальоса? Так ось, Фальоса чудово живе під російською владою, підтримує СВО... А при цьому залишається правовласником купи пісень і гроші від їхньої монетизації в Україні отримує", - обурюються користувачі в мережі Threads, закликаючи СБУ звернути увагу на діяльність продюсера.

На вчинок Фальоси вже відреагував український продюсер Вадим Лисиця, який публічно запитав його, чи справді той зрадив Україну.

У Threads відреагували на заяву Фалеси
У Threads відреагували на заяву Фальоси / скрін з Threads

Раніше, у 2023 році, продюсер стверджував через ведучого Славу Дьоміна, що перебуває в окупованому Криму на могилі батька і планує повернутися до Києва. Однак своєї обіцянки він не дотримав. Судячи з геолокації його профілю та повідомлень екс-дружини Маші Гойї, Фальоса остаточно переїхав до Росії.

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Раніше Главред повідомляв, що на 47-му році життя пішла з життя актриса Анна Шерлінг. Як стало відомо, причиною смерті стала багаторічна боротьба з раком молочної залози. У якийсь момент Анні вдалося досягти ремісії, проте подальший рецидив призвів до незворотних наслідків.

Також вдова Поклада поділилася історією від Софії Ротару про зарозумілість Таїсії Повалій. Перед концертом охорона Повалій вимагала від легендарної артистки звільнити дорогу, при цьому сама Таїсія проігнорувала ситуацію.

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Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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