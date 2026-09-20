"Батько до останнього не знав": син Скрипки розповів про службу у бойовій бригаді

Ви дізнаєтеся:
- Де служив син Олега Скрипки
- Як артист ставився до рішення сина вирушити на фронт
Старший син лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки вирішив особисто покласти край чуткам щодо своєї служби в армії. Роман зв’язався з шанувальниками у Threads і розповів, на яких умовах уклав контракт із ЗСУ.
Роман підтвердив, що дійсно мобілізувався і особисто виконував бойові завдання. Він також різко відповів хейтерам, які намагалися знецінити його службу та звинуватити батька в "протекції".
"Я і є той "син Скрипки", який мобілізувався, служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові завдання. Зараз демобілізувався і маю законні підстави на відстрочку... Якщо що, батько був проти мого рішення, це виключно моя ініціатива і бажання, як і моє право на вибір у цьому житті... Мій батько до останнього про службу не знав", - відверто зізнався Роман.
На запитання користувачів про те, як саме молодому військовому вдалося звільнитися зі служби під час воєнного стану, Роман відповів прямо.
"Закінчення контракту до 25 років. Маю право на відстрочку", - пояснив син музиканта.
Публікація Романа викликала потужну хвилю підтримки. Серед інших на неї відреагував відомий волонтер і громадський діяч Сергій Притула.
"Дякую за службу!" - написав він.
Раніше сам Олег Скрипка з гордістю повідомив, що у його первістка закінчується контракт і він повертається до цивільного життя. Артист вирішив не розкривати конкретне місце служби та військову спеціальність Романа з міркувань безпеки, однак підкреслив, що син уже самостійно заробляє собі на життя.
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Про особу: Олег Скрипка
Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.
За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мати - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.
Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.
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