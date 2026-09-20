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"Батько до останнього не знав": син Скрипки розповів про службу у бойовій бригаді

Христина Трохимчук
20 вересня 2026, 12:31
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Роман Скрипка вперше особисто прокоментував свою демобілізацію зі ЗСУ.
Роман Скрипка про службу в ВСУ
Роман Скрипка про службу в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Скрипка, Роман Скрипка

Ви дізнаєтеся:

  • Де служив син Олега Скрипки
  • Як артист ставився до рішення сина вирушити на фронт

Старший син лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки вирішив особисто покласти край чуткам щодо своєї служби в армії. Роман зв’язався з шанувальниками у Threads і розповів, на яких умовах уклав контракт із ЗСУ.

Роман підтвердив, що дійсно мобілізувався і особисто виконував бойові завдання. Він також різко відповів хейтерам, які намагалися знецінити його службу та звинуватити батька в "протекції".

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"Я і є той "син Скрипки", який мобілізувався, служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові завдання. Зараз демобілізувався і маю законні підстави на відстрочку... Якщо що, батько був проти мого рішення, це виключно моя ініціатива і бажання, як і моє право на вибір у цьому житті... Мій батько до останнього про службу не знав", - відверто зізнався Роман.

Роман Скрипка вийшов на зв'язок
Роман Скрипка вийшов на зв’язок / скрін з Threads

На запитання користувачів про те, як саме молодому військовому вдалося звільнитися зі служби під час воєнного стану, Роман відповів прямо.

"Закінчення контракту до 25 років. Маю право на відстрочку", - пояснив син музиканта.

Роман Скрипка про закінчення контракту
Роман Скрипка про закінчення контракту / скрін з Threads

Публікація Романа викликала потужну хвилю підтримки. Серед інших на неї відреагував відомий волонтер і громадський діяч Сергій Притула.

"Дякую за службу!" - написав він.

Раніше сам Олег Скрипка з гордістю повідомив, що у його первістка закінчується контракт і він повертається до цивільного життя. Артист вирішив не розкривати конкретне місце служби та військову спеціальність Романа з міркувань безпеки, однак підкреслив, що син уже самостійно заробляє собі на життя.

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Про особу: Олег Скрипка

Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.

За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мати - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.

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