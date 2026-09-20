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Метастази в мозку: померла зірка російських серіалів

Христина Трохимчук
20 вересня 2026, 09:54
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Російська актриса та телеведуча померла у віці 46 років.
Анна Шерлінг померла
Анна Шерлінг померла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Шерлінг

Ви дізнаєтеся:

  • Від якої хвороби померла Анна Шерлінг
  • З якими важкими ускладненнями зіткнулася артистка

На 47-му році життя померла актриса і телеведуча Анна Шерлінг, відома за ролями в серіалі "Слід", а також у фільмах "Наречена" і "Попелюшка". РосЗМІ повідомили, що артистка померла 16 вересня, а 18 вересня її поховали на Хімкінському кладовищі.

Про трагедію розповів її батько, відомий режисер і композитор Юрій Шерлінг. Як стало відомо, причиною смерті стала багаторічна боротьба з раком грудей. У якийсь момент Анні вдалося досягти ремісії, проте подальший рецидив призвів до незворотних наслідків - пухлина дала метастази в головний мозок.

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Анна Шерлінг - діагноз
Анна Шерлінг - діагноз / фото: instagram.com, Анна Шерлінг

"Анна втрачала зір. На жаль, було зрозуміло, що все йде до логічного завершення… Їй було важко. Вона казала: „Ти знаєш, я не можу згадати якісь речі, ось не можу…". Прямо вже погано було з пам’яттю", - з болем згадала близька подруга померлої.

Анна Шерлінг народилася в родині заслуженого діяча мистецтв РСФСР Юрія Шерлінга та заслуженої артистки РФ Тамари Акулової. Вона закінчила ГІТІС та Школу "Останкіно". Дебют актриси в кіно відбувся у 2003 році в серіалі "Ангел на дорогах", де вона зіграла разом зі своєю знаменитою матір’ю.

Анна Шерлінг була багатодітною матір’ю
Анна Шерлінг була багатодітною матір’ю / фото: instagram.com, Анна Шерлінг

Окрім зйомок у кіно та популярних серіалах "За першого зустрічного", "Андріївський прапор" та "Про тебе…", Анна працювала телеведучою, однак через стрімке погіршення здоров’я багатодітній матері довелося залишити професію.

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Про персону: Анна Шерлінг

Анна Шерлінг - російська актриса і телеведуча, відома за ролями в серіалах "Слід", "Наречена" та "Попелюшка". Вона народилася 21 червня 1980 року в родині актриси Тамари Акулової та режисера Юрія Шерлінга. Спочатку Анна здобула юридичну освіту в МГІМВ і працювала в "Газпромі", проте згодом обрала творчий шлях, закінчивши ГІТІС і зігравши в понад двох десятках кінопроектів. Була одружена з Хішамом Абдульраззаком і виховувала чотирьох дітей - синів Нідала та Аміра і дочок Софію та Адель.

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