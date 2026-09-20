Україну накриває хвиля негоди: синоптик назвала дату похолодання з дощами

Температура повітря різко знизиться в усіх областях України. Діденко пояснила чому.

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Прогноз погоди в Україні 21-26 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

В яких областях у найближчі дні будуть падати дощі

Наскільки знизиться температура повітря в Україні

Погода в Україні завтра, 21 вересня, погіршиться через холодний атмосферний фронт. У більшості областей України почнуться дощі - від помірних до сильних, а також різко знизиться температура повітря.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, окрім цього стрибатиме атмосферний тиск, вітер зміниться із південно-західного на західний та північно-західний і стане рвучким, подекуди сильним.

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"На сході та півдні України дощі скоріше невеликі, хіба локально помірні. У понеділок у західних, північних областях та в багатьох центральних температура повітря знизиться до +15+18 градусів", - додала синоптик.

Погода в Україні 21-26 вересня

У південній частині України, у східних областях, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині 21 вересня ще втримається висока температура повітря, там очікується +20+27 градусів.

Погода в Україні 21 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Проте і в цих регіонах вже 22 вересня також відчутно похолоднішає. У вівторок послабляться опади, але у середу знову очікуються сильні дощі.

Погода в Україні 22 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Підготуйте вже сьогодні парасолі, міцне взуття, теплішу одежу і обов’язково дістаньте теплу ковдру та піжаму в зайчики з довгим рукавом. Холодний період триватиме увесь наступний тиждень, проте не сумуйте, ближче до наступних вихідних, вже із 26 вересня, знову в Україні тепла погода відновиться", - наголосила Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 21 вересня

У столиці у понеділок очікується холодна та дощова погода. Синоптик прогнозує рвучкий вітер північно-західного напрямку та зниження температури повітря до +15 градусів. Дощ впродовж доби може бути сильним.

Погода в Києві 21 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні у наступні вихідні

Главред писав, що за прогнозом Ігоря Кібальчича, у суботу, 26 вересня, дощова та холодна погода збережеться у західних областях України, на решті території країни під впливом виступу антициклону прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер вночі буде змінного напрямку, 3–8 м/с, вдень південний/південно-західний, 5–10 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що через територію України наступного тижня проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади. Але похолодання не буде остаточним, теплі дні в Україні ще будуть.

Раніше повідомлялося, що зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні.

Напередодні стало відомо, що з північними вітрами до України надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8+13 градусів, вдень +16+21 градус.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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