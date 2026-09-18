Росія атакує Київ балістикою: лунають вибухи, що відомо

Коротко:
- Росія атакувала Київ балістичними ракетами
- У столиці пролунали вибухи, працює ППО
Ввечері у п’ятницю, 18 вересня, країна-агресор Росія атакує Київ балістичними ракетами. У столиці лунають вибухи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Він написав, що у столиці працюють сили ППО.
"Київ під обстрілом балістикою. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська о 19:25.
Вже о 19:28 стало відомо, що балістична ракета рухається через Бровари у центр Києва.
Згодом в Повітряних силах зафіксували ще одну ракету, яка рухалася через Чернігівщину у напрямку Київщини.
Чи існує загроза ударів ракетами КНДР
Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап говорив, що пріоритетом РФ може стати використання проти України балістичних ракет КНДР через їхню більшу потужність і дальність польоту.
За його словами, KN-23 - це певною мірою версія "Іскандера-М", але ракета більша, має більший запас палива та більшу дальність.
"Наводять цифру до 800 км, хоча її ще треба перевіряти. Навіть якщо дальність становить 600 км, вразити пускові установки KN-23 буде досить складно", - наголосив він.
Удари по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Росія вдень 18 вересня атакувала центр Одеси реактивним безпілотником. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю. Відомо про трьох постраждалих.
У ніч на 17 вересня російські війська застосували проти столиці ударні БПЛА та ракети. Внаслідок атаки у Дніпровському районі пошкоджено складську та офісну будівлі, житлові будинки та автомобілі, у Дарницькому - складську будівлю та транспорт.
16 вересня Росія атакувала рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по автобусу безпілотником. Внаслідок атаки на місці загинули 5 людей, ще щонайменше 7 отримали поранення.
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Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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