РФ вбила трьох дітей та жінку: нові деталі трагічної атаки на Київщину

Одна з дітей боролася за життя у лікарні, однак поранення виявилися критичними.

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Жертвами ворожої атаки стали діти / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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На Київщині внаслідок атаки РФ загинули 4 людини

Серед загиблих троє дітей

В області є руйнування, на місцях працюють рятувальники

Країна-агресор Росія ввечері 19 вересня атакувала Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, принаймні троє з загиблих були однією сім'єю.

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"На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох - троє дітей та жінка", - зазначив він.

Ткаченко також зауважив, що за останню добу у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт.

"Найбільше пошкоджень - у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об’єкти, серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів", - додав він.

У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти, зокрема два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.

В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння. У Броварському - приватне домоволодіння та лінію електропередачі. У Бучанському - складське приміщення.

Станом на 09:02 ворожа атака триває.

Для України виникла нова загроза обстрілів

Главред писав, що за словами авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників, а поява реактивних "Шахедів" створила для української ППО новий виклик.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Зараз навіть поява серійного виробництва реактивних дронів-перехоплювачів не вирішить проблему реактивних дронів РФ миттєво. За оцінкою Криволапа, якщо РФ здатна запускати до 3000 реактивних "Шахедів" на місяць, то за співвідношення перехоплення хоча б один до трьох Україні знадобиться близько 10 тисяч перехоплювачів.

Удари РФ по Київщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за добу 18 вересня внаслідок ударів по Київщині було пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області: Обухівському - 3, Вишгородському - 1, Бориспільському - 2 та Бучанському - 3.

Раніше, 18 вересня стало відомо, що п'ятеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівський район Київської області. Усі поранені - члени однієї родини, четверо з них перебувають у лікарні.

Напередодні Київську область включили до територій підвищеного ризику для страхування воєнних збитків бізнесу. Уряд також розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого підприємства зможуть отримувати компенсацію.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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