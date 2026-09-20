Росія атакує Україну новини ракетами 'Дань-Т': в чому небезпека

Ракети "Дань-Т" можуть стати новою загрозою для України через масовість. Їм не потрібне дороге нове виробництво для серійного випуску.

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Ракети "Дань-Т" - Росія робить ставку на масові удари / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

РФ робить ставку на масове виробництво ракет

Криволап назвав головну небезпеку "Дань-Т"

Країна-агресорка Росія може становити для України серйозну загрозу не лише завдяки характеристикам нових ракет, а й через можливість швидко нарощувати їхню кількість. Саме масовість виробництва може стати ключовим фактором на наступному етапі війни. Про це повідомив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв’ю Главреду.

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За його словами, ракети "Дань-Т" мають швидкість близько 600 км/год і бойову частину орієнтовною масою 130 кг. Водночас їхня основна небезпека пов’язана не стільки з окремими технічними характеристиками, скільки з потенціалом масштабування виробництва.

"Швидкість - приблизно 600 км/год, боєзаряд - десь 130 кг. Але головна небезпека - це додаткові можливості та кількість. Росіянам не потрібно витрачати величезні кошти на створення абсолютно нового виробництва. Вони замінюють електроніку, у гіршому випадку - старі порохові двигуни, і ці засоби знову можуть працювати", - заявив він.

Експерт вважає, що характер застосування ударних засобів поступово змінюється. Якщо раніше основний акцент робився на технологічності та точності, то тепер дедалі більшого значення набуває здатність виробляти озброєння великими серіями.

"Загроза саме в кількості. Зараз виграє не той, хто зробить найкращий дрон, найкращу дрон-ракету чи якийсь унікальний засіб. Виграє той, хто випустить велику серію. Був етап переходу до високотехнологічних і високоточних засобів. Тепер вони вже стали високоточними. Наступний етап - масовість", - наголосив Криволап.

Окремо аналітик звернув увагу на залежність ракетної промисловості від компонентів для твердопаливних двигунів. Йдеться, зокрема, про синтетичні каучуки, які використовують під час виробництва твердого ракетного палива.

"Ось ми зараз завдаємо ударів по заводах газової галузі Росії, по нафтохімічних підприємствах, які виробляють, зокрема, синтетичні каучуки, що використовуються для виготовлення шашок твердопаливних двигунів. І він там - як яйця в тісті. Він усе зв’язує, не дає суміші розпадатися. Крім того, сам синтетичний каучук є непоганим паливом: дуже добре горить і виділяє багато газів", - пояснив експерт.

За словами Криволапа, проблеми існують і в українському виробництві ракет із твердопаливними двигунами. Він згадав Павлоградський хімічний завод та заявив, що підприємство, яке займалося відповідним напрямом, було знищене.

"У нас був Павлоградський хімзавод, який цим займався. Його, як ми вважаємо, знищили. І всі наші ракети, пов’язані з твердопаливними двигунами, - це й "Сапсан", і "Нептун", і все, що виробляє наша країна, саме державні підприємства. Бо державні підприємства, на відміну від FP-7, не можуть домовитися з Данією про будівництво там заводу, який вироблятиме твердопаливні двигуни", - сказав Криволап.

FP-7 / Інфографіка: Главред

Він також порушив питання міжнародного виробництва компонентів для українського ракетного озброєння. За словами аналітика, відповідний контракт із Данією був заморожений після дій українських антикорупційних органів.

"А наші антикорупційні органи зробили так, що Данія заморозила контракт щодо цього заводу. Бо Данія каже: "Ви там розберіться зі своїми корупціонерами". Нехай корупціонерів саджають, але це ж не повинно погіршувати ситуацію з нашою обороною", - підсумував експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами фахівця з радіотехнологій та консультанта Сергія "Флеш" Бескрестнова, Росія готує нові ракети для ударів по Україні. Він вважає, що вікно для розробки українських перехоплювачів становить близько пів року, тому зараз існує ризик застарівання поточних вітчизняних напрацювань.

У той же час радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі можуть припинитися лише за умови забезпеченого контролю та гарантій протидії обстрілам з боку США. Він підкреслив, що доки такого дієвого механізму нагляду немає, Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по ворожих об'єктах, які забезпечують Москву ресурсами для фінансування війни.

Додатково авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомив, що з початком опалювального сезону пріоритетною ціллю для нової хвилі ракетних атак РФ може знову стати енергетична інфраструктура. За його оцінками, навколо України наразі може перебувати близько 40–50 комплексів "Іскандер", а сукупний потенціал ворога щодо виробництва та модернізації "Іскандерів" і ракет С-300/С-400 становить орієнтовно 110–120 одиниць на місяць.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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