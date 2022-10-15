Захищав небо і віддав життя за Україну: дружина 30-річного офіцера ППО розповіла, про що мріяв герой

Віктор Сушков загинув 20 березня на Сумщині / Фото obozrevatel

У березні 2022 року, захищаючи небо над українськими мирними містами від російських ракет, загинув 30-річний офіцер українських сил ППО Віктор Сушков. Дружина офіцера Ірина розповіла про мрії героя й про те, яким він був.

Віктор - родом з Єнакієвого. Він свідомо обрав шлях військового і пишався тим, що може захищати Батьківщину. Служив в одній з військових частин Дніпропетровської області. У шлюбі з Іриною прожив всього дев'ять місяців. Ще в 2014 році, коли проросійські бойовики, вторглися на Донбас, чоловік підписав контракт і став на захист рідної землі, йдеться в сюжеті Апостроф TV.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Віктор знову вирушив на війну. У день загибелі, вранці 20 березня, він поговорив з Іриною по відеозв'язку, пообіцявши зателефонувати ввечері. Чоловік виконував бойове завдання в Охтирці Сумської області, яку в той час бомбили російські літаки. Більше дружині він не подзвонив.

Ірина розповіла, що найбільше Віктор мріяв про дітей. Також офіцер був цілеспрямованим і повністю віддавав себе улюбленій справі.

"Він дуже хотів поїхати за кордон на навчання військовій справі, навіть на якісь короткочасні. Він завжди займався самоосвітою: вивчав англійську, копався в книгах про військову техніку, дуже любив це. І часто говорив, що мріє побачити, коли запустять "Нептуни", – розповіла Ірина.

До слова, ЗСУ запустили ракети "Нептун" вже за три тижні після загибелі Віктора. Тоді захисники України потопили флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер Москва.

Ірина звернулася до всіх, хто так само, як вона, втратив рідну людину на війні.

"Найбільше вони хотіли б нам щастя. Треба зібратися з силами вже хоча б тому, що вони віддали за нас життя! Вони пожертвували всім – мріями, майбутнім – тому ми просто не маємо права здатися", – впевнена жінка.

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