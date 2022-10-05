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У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін

5 жовтня 2022, 11:37

Український пілот буквально кілька днів не дожив до свого 26-го дня народження.

Погиб украинский пилот Тарас Редькин
Загинув український пілот Тарас Редькін/ Facebook Kateryna Redkina

У бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кот).

Трагедія сталася 29 вересня. Про це повідомляє дружина бійця Катерина Редькіна у Facebook.

"Мій чоловік сама щира і ясна людина у всьому світі! Справжній, мужній, чесний, відважний, ніжний, турботливий чоловік! Взірець для багатьох людей! Розумний і чуйний! Завжди готовий прийти на поміч, ніколи не відмовляв!.. Ніколи нічого не боявся, завжди йшов в бій до Перемоги! Віддано захищав всіх нас, всю нашу Україну!" – написала вона.

Також дружина загиблого воїна зазначила, що український пілот буквально кілька днів не дожив до свого 26-го дня народження.

Відомо, що загиблий український воїн керував літаком Міг-29. У травні 2022 року Тарас Редькін був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським медаллю за службу.

  • У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін
    У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін Facebook Kateryna Redkina
  • У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін
    У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін Facebook Kateryna Redkina
  • У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін
    У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін Facebook Kateryna Redkina
  • У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін
    У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін Facebook Kateryna Redkina
  • У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін
    У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін Facebook Kateryna Redkina
  • У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін
    У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас Редькін Facebook Kateryna Redkina

Раніше стало відомо, що, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України Євген Брах з позивним "Малі". Через окупантів осиротів маленький син українського захисника, який нещодавно народився.

Також у бою з російськими окупантами загинув журналіст, начальник служби зв'язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України капітан Юрій Лелявський.

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