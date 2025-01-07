Долар втретє встановив рекорд у 2025 році: НБУ пояснив стрімкий ріст курсу

Попит на валюту підштовхує курс долара вгору на міжбанківському ринку, повідомили в Нацбанку.

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Курс долара злетів до нового історичного максимуму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Курс долара на 8 січня встановили на рівні 42,23 грн/дол

Офіційний курс євро - 43,88 грн/євро

Офіційний курс долара на середу, 8 січня, встановили на рівні 42,23 гривні за долар. Гривня послабилася на 3 копійки і долар досяг нового історичного максимуму. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо курс євро, гривня дещо зміцнила свої позиції. Офіційний курс євро на 8 січня становить 43,88 гривні за один євро, що на 3 копійки вище попереднього показника.

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На міжбанківському валютному ринку станом на 16:00 котирування гривні до долара встановили 42,30-42,33 гривні за долар, а євро - на рівні 44,01-44,02 гривні за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чому зріс курс долара

У грудні 2024 року в Україні зріс чистий попит на безготівкову іноземну валюту, що було пов'язано з підвищенням бюджетних витрат та активними операціями бізнесу наприкінці року.

"Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5,3 млрд доларів)", - йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Водночас середньомісячний обмінний курс гривні у грудні знизився на 1% через збільшений попит на валюту, свідчать дані звіту. Різниця між готівковим і офіційним курсами становила близько 1%.

"Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%", - пояснив НБУ.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 6 січня долар встановив перший рекорд у 2025 році. Офіційний курс тоді становив 42,09 грн/дол. Курс євро зміцнився до 43,33 грн/євро

Офіційний курс долара на 7 січня підвищили до 42,2 грн, що на 11 копійок вище за попередній курс. З початку року курс зріс на 17 копійок - 1 січня він становив 42,03 грн.

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні, ймовірно, залишиться в межах 42-45 грн за долар без значних коливань. За словами голови Комітету економістів Андрія Новака, бюджет передбачає середньорічний курс на рівні 45 грн за долар.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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